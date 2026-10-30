Česká reprezentácia má v hľadáčiku talent Barcelony. Do hry vstupujú jeho korene

Vedenie českej futbalovej reprezentácie sa obzerá po ďalšom zahraničnom hráčovi s českými koreňmi.
Manažér národných tímov Pavel Nedvěd niekoľkokrát hovoril s mladým izraelským stredopoliarom Orianom Gorenom, ktorý bol počas uplynulého víkendu prvýkrát nominovaný na súťažný zápas A-tímu slávnej Barcelony. Informoval o tom portál iDNES.cz. Kontakt potvrdil aj hráčov otec.
Česká reprezentácia získala už počas posledného reprezentačného zrazu do svojich radov útočníka Ryana Naderiho z Glasgowu Rangers.
Tento rodák z Nemecka má českú matku. Podobne je na tom aj iba sedemnásťročný stredopoliar Goren.
Záleží na tom, či má hráč záujem
Talent zo slávnej barcelonskej mládežníckej akadémie La Masia momentálne patrí do izraelskej reprezentácie do 21 rokov, vzhľadom na pôvod svojej matky by však mohol v seniorskej kategórii reprezentovať Česko.
„Šanca je vždy. Záleží na tom, či má hráč záujem vypočuť si vás. Boli sme s ním v kontakte dva až trikrát, možno viackrát. Myslím si, že sme mu ponúkli niečo, čo zaujalo jeho aj jeho rodinu. Uvidíme, ako to dopadne,“ vyhlásil Nedvěd v podcaste na portáli iDNES.cz.
Nedvěd by s Gorenom napriek jeho nízkemu veku počítal rovno do seniorského reprezentačného A-tímu, ktorý po novom vedie španielsky tréner Santi Denia.
Typický produkt barcelonskej školy
„Myslíme si, že už by na to mal. Orian by pre nás bol hráčom typu Pedriho. Technicky vyspelý, typický produkt barcelonskej školy,“ prirovnal Nedvěd mladíka k jednej z hviezd španielskej reprezentácie, úradujúcich majstrov sveta aj Európy.
Goren sa počas víkendovej prehry 1:2 v zápase El Clásico proti Realu Madrid prvýkrát dostal na lavičku A-tímu Barcelony v súťažnom stretnutí.
„V tejto chvíli sú pre nás všetky možnosti otvorené, pretože Orian nie je viazaný na žiadnu reprezentáciu.
Cíti väzbu k Izraelu, ale aj k svojim koreňom v Českej republike. V blízkej budúcnosti nás čaká zásadné osobné aj profesionálne rozhodnutie,“ uviedol hráčov otec Jarom Goren.
Okrem izraelského stredopoliara sa vedenie českej reprezentácie po pozitívnych skúsenostiach s angažovaním Naderiho obzerá aj po ďalších zahraničných hráčoch s českými koreňmi.
Podľa mediálnych špekulácií je v Nedvědovom hľadáčiku aj 23-ročný paraguajský útočník Allan Wlk.