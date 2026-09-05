Slavia je naďalej bez prehry. V priamom súboji o prvé miesto nedala súperovi šancu

Momentka zo zápasu Slavia Praha - Zbrojovka Brno.
Momentka zo zápasu Slavia Praha - Zbrojovka Brno. (Autor: SK Slavia Praha)
TASR|5. sep 2026 o 17:21
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V bráne hostí odchytal celý zápas Slovák Adam Hrdina.

Futbalisti Slavie Praha zvíťazili nad Zbrojovkou Brno suverénne 4:0 v sobotňajšom zápase 7. kola českej ligy.

V bráne hostí odchytal celý zápas Slovák Adam Hrdina. Slavia si presvedčivým víťazstvom upevnila pozíciu lídra tabuľky a naďalej je bez prehry. 

Česká liga - 7. kolo

1. FC Slovácko – FK Pardubice 0:0

/Šviderský hral do 90.+2 min. a dostal ŽK, Blahút (obaja Slov.) hral od 75 min./

SK Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905 3:0 (2:0)

Góly: 8. Baráth, 20. Sejk, 81. Soldo.

/Malý odohral celý zápas, brankár Hruška bol na lavičke - Frühwald odchytal celý zápas, Javorček odohral celý zápas, Almási hral do 63. min./

SK Slavia Praha – FC Zbrojovka Brno 4:0 (1:0)

Góly: 38. (11 m) a 65. Chorý, 76. Ayaosi, 88. Jurásek.

/Schranz bol na lavičke - Hrdina odchytal celý zápas, Rymarenko bol na lavičke/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Momentka zo zápasu Slavia Praha - Zbrojovka Brno.
    Momentka zo zápasu Slavia Praha - Zbrojovka Brno.
    Slavia je naďalej bez prehry. V priamom súboji o prvé miesto nedala súperovi šancu
    dnes 17:21
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