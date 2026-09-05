Slavia je naďalej bez prehry. V priamom súboji o prvé miesto nedala súperovi šancu

Futbalisti Slavie Praha zvíťazili nad Zbrojovkou Brno suverénne 4:0 v sobotňajšom zápase 7. kola českej ligy.
V bráne hostí odchytal celý zápas Slovák Adam Hrdina. Slavia si presvedčivým víťazstvom upevnila pozíciu lídra tabuľky a naďalej je bez prehry.
Česká liga - 7. kolo
1. FC Slovácko – FK Pardubice 0:0
/Šviderský hral do 90.+2 min. a dostal ŽK, Blahút (obaja Slov.) hral od 75 min./
SK Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905 3:0 (2:0)
Góly: 8. Baráth, 20. Sejk, 81. Soldo.
/Malý odohral celý zápas, brankár Hruška bol na lavičke - Frühwald odchytal celý zápas, Javorček odohral celý zápas, Almási hral do 63. min./
SK Slavia Praha – FC Zbrojovka Brno 4:0 (1:0)
Góly: 38. (11 m) a 65. Chorý, 76. Ayaosi, 88. Jurásek.
/Schranz bol na lavičke - Hrdina odchytal celý zápas, Rymarenko bol na lavičke/