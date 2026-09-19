VIDEO: Fantastický debut Slováka po prestupe do Pardubíc. Na gól nepotreboval ani dve minúty

Slovenský futbalista Dávid Krčík zažil v sobotu vydarený ligový debut v drese FK Pardubice. V dueli 9. kola českej ligy proti Bohemians Praha otvoril v 2. minúte skóre stretnutia a prispel tak k domácej výhre 2:1.
Krčík si odpykával štvorzápasový trest za červenú kartu, ktorú dostal ešte v drese Viktorie Plzeň na začiatku augusta.
Slovenského brankára hostí Tomáša Frühwalda prekonal strelou spoza pokutového územia. Za Bohemians nastúpili aj ďalší Slováci Dominik Javorček a Ladislav Almási.
VIDEO: Gól Krčíka
Mladá Boleslav v zostave s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila doma nad Zbrojovkou Brno 2:0.
Liberec pod vedením slovenského trénera Branislava Fodreka remizoval na pôde Artisu Brno 0:0. Plnú minutáž si v drese hostí pripísal Slovák Patrik Dulay.
Česká liga - 9. kolo
FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1)
Góly: 2. Krčík, 52. Drchal - 32. Květ, ČK: 89. M. Traore po druhej ŽK
/D. Krčík celý zápas - T. Frühwald odchytal celý zápas, L. Almási celý zápas, D. Javorček prvý polčas/
FK Mladá Boleslav - FC Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)
Góly: 7. Šubert, 50. Klíma
/M. Králik celý zápas, L. Letenay na lavičke - A. Hrdina odchytal celý zápas, M. Rymarenko od 74. min./
SK Artis Brno - FC Slovan Liberec 0:0
/P. Dulay za hostí celý zápas/