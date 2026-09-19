VIDEO: Fantastický debut Slováka po prestupe do Pardubíc. Na gól nepotreboval ani dve minúty

Dávid Krčík oslavuje gól za Pardubice.
Dávid Krčík oslavuje gól za Pardubice. (Autor: FK Pardubice)
TASR|19. sep 2026 o 17:02
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Brankára Frühwalda prekonal strelou spoza pokutového územia.

Slovenský futbalista Dávid Krčík zažil v sobotu vydarený ligový debut v drese FK Pardubice. V dueli 9. kola českej ligy proti Bohemians Praha otvoril v 2. minúte skóre stretnutia a prispel tak k domácej výhre 2:1.

Krčík si odpykával štvorzápasový trest za červenú kartu, ktorú dostal ešte v drese Viktorie Plzeň na začiatku augusta.

Slovenského brankára hostí Tomáša Frühwalda prekonal strelou spoza pokutového územia. Za Bohemians nastúpili aj ďalší Slováci Dominik Javorček a Ladislav Almási.

VIDEO: Gól Krčíka

Mladá Boleslav v zostave s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila doma nad Zbrojovkou Brno 2:0.

Liberec pod vedením slovenského trénera Branislava Fodreka remizoval na pôde Artisu Brno 0:0. Plnú minutáž si v drese hostí pripísal Slovák Patrik Dulay.

Česká liga - 9. kolo

FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1)

Góly: 2. Krčík, 52. Drchal - 32. Květ, ČK: 89. M. Traore po druhej ŽK

/D. Krčík celý zápas - T. Frühwald odchytal celý zápas, L. Almási celý zápas, D. Javorček prvý polčas/

FK Mladá Boleslav - FC Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)

Góly: 7. Šubert, 50. Klíma

/M. Králik celý zápas, L. Letenay na lavičke - A. Hrdina odchytal celý zápas, M. Rymarenko od 74. min./

SK Artis Brno - FC Slovan Liberec 0:0 

/P. Dulay za hostí celý zápas/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

Česko

    Dávid Krčík oslavuje gól za Pardubice.
    Dávid Krčík oslavuje gól za Pardubice.
    VIDEO: Fantastický debut Slováka po prestupe do Pardubíc. Na gól nepotreboval ani dve minúty
    dnes 17:02
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