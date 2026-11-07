VIDEO: Slovenský súboj brankárov vyhral Budinský. Ostrave vychytal ďalší triumf

Futbalisti FC Hradec Králové v základnej zostave so slovenskými legionármi Jakubom Uhrinčaťom a Samuelom Dancákom deklasovali v 14. kole českej ligy Sigmu Olomouc 5:0.
Dva góly domácich vsietil Tomáš Čvančara. Hostia dohrávali od 39. minúty bez vylúčeného Václava Sejka.
Slovan Liberec s Patrikom Dulayom a na lavičke so slovenským trénerom Branislavom Fodrekom zdolal Bohemians Praha 1:0.
V 72. minúte prekonal slovenského brankára Tomáša Frühwalda z pokutového kopu Vsil Kušej. Zlín podľahol doma Slovácku 0:1.
V súboji slovenských brankárov bol úspešnejší Viktor Budinský, ktorého Baník Ostrava triumfoval na ihrisku Zbrojovky Brno s Adamom Hrdinom 3:1. Hetrikom sa blysol Filip Kubala.
Česká liga - 14. kolo:
FC Zbrojovka Brno – Baník Ostrava 1:3 (0:2)
Góly: 48. Langer - 23., 26. a 75. Kubala
/A. Hrdina odchytal celý zápas, M. Rymarenko nastúpil v 90.+3 min - V. Budinský odchytal celý zápas/
FC Hradec Králové – Sigma Olomouc 5:0 (1:0)
Gól: 45.+3 a 57. Čvančara (prvý z 11 m), 49. Slončík, 69. van Buren, 87. Mihálik, ČK: 39. Sejk (Olomouc)
/J. Uhrinčať a S. Dancák odohralý celý zápas, J. Chvátal hral od 82. min - M. Malý odohral celý zápas, T. Huk hral od 64. min/
FC Slovan Liberec – Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)
Gól: 72. Kušej (z 11 m)
/P. Dulay hral do 61. min - T. Frühwald odchytal celý zápas/
FC Zlín – 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)
Gól: 61. Puškář, ČK: 22. Mukuba (Zlín)
/P. Blahút odohral celý zápas, M. Šviderský hral od 46. min, F. Vaško (všetci Slovácko) nastúpil v 88. min/