VIDEO: Slavia zostrelila Jablonec historickým debaklom, Riznič s premiérovým gólom

Futbalisti Slavie Praha si upevnili pozíciu lídra najvyššej českej súťaže. V sobotňajšom dueli 13. kola deklasovali Jablonec na jeho pôde 5:0 a uštedrili mu najvyššiu domácu porážku v samostatnej histórii.
Dvoma gólmi a asistenciou sa na tom podieľal Nigérijčan Mubarak Suleiman. V drese domácich po polčase nastúpili Slováci Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.
Svoj prvý gól v českej lige strelil stredopoliar Matej Riznič, ktorý v 51. minúte spečatil triumf Teplíc na trávniku Slovácka 3:1.
Zlín v zostave s Mariánom Pišojom bodoval len tretíkrát v sezóne, keď remizoval na trávniku Artisu Brno 2:2. V tabuľke mu naďalej patrí posledná priečka o štyri body za Slováckom.
Dávid Krčík bol pri prehre Pardubíc so Slovanom Liberec 1:2. Zo zisku troch bodov sa tešil jeho krajan Patrik Dulay, ktorý hral do 81. minúty.
Liberec sa posunul na priebežnú druhú priečku tabuľky, Pardubice zostali dvanáste.
Česká liga - 13. kolo:
FK Pardubice - FC Slovan Liberec 1:2 (0:0)
Góly: 53. Drchal - 50. Mašek, 65. Sychra
/D. Krčík odohral celý zápas - P. Dulay hral do 81. min./
1. FC Slovácko - FK Teplice 1:3 (1:2)
Góly: 44. Trávník - 8. Pulkrab, 39. Radosta, 51. RIZNIČ
/P. Blahút odohral celý zápas, M. Šviderský hral do 62. min., F. Vaško sedel na lavičke náhradníkov - M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko sedel na lavičke náhradníkov/
FK Jablonec - Slavia Praha 0:5 (0:1)
Góly: 41. a 75. Suleiman, 57. Ayaosi, 66. N'Guessan, 80. Šturm
/D. Hollý nastúpil v 46. min., S. Nebyla (obaja Jablonec) nastúpil v 67. min./
SK Artis Brno - FC Zlín 2:2 (2:2)
Góly: 30. Adediran, 35. Fully - 21. Kopečný, 45.+1 Kratochvíl
/M. Pišoja (Zlín) odohral celý zápas/