VIDEO: Slavia zostrelila Jablonec historickým debaklom, Riznič s premiérovým gólom

Futbalisti Slavie Praha sa tešia z gólu
Futbalisti Slavie Praha sa tešia z gólu (Autor: SK Slavia Praha)
TASR|31. okt 2026 o 18:25
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Pražský klub zostáva v domácej súťaži naďalej nezdolaný.

Futbalisti Slavie Praha si upevnili pozíciu lídra najvyššej českej súťaže. V sobotňajšom dueli 13. kola deklasovali Jablonec na jeho pôde 5:0 a uštedrili mu najvyššiu domácu porážku v samostatnej histórii. 

Dvoma gólmi a asistenciou sa na tom podieľal Nigérijčan Mubarak Suleiman. V drese domácich po polčase nastúpili Slováci Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.

Svoj prvý gól v českej lige strelil stredopoliar Matej Riznič, ktorý v 51. minúte spečatil triumf Teplíc na trávniku Slovácka 3:1.

Zlín v zostave s Mariánom Pišojom bodoval len tretíkrát v sezóne, keď remizoval na trávniku Artisu Brno 2:2. V tabuľke mu naďalej patrí posledná priečka o štyri body za Slováckom.

Dávid Krčík bol pri prehre Pardubíc so Slovanom Liberec 1:2. Zo zisku troch bodov sa tešil jeho krajan Patrik Dulay, ktorý hral do 81. minúty.

Liberec sa posunul na priebežnú druhú priečku tabuľky, Pardubice zostali dvanáste.

Česká liga - 13. kolo:

FK Pardubice - FC Slovan Liberec 1:2 (0:0)

Góly: 53. Drchal - 50. Mašek, 65. Sychra

/D. Krčík odohral celý zápas - P. Dulay hral do 81. min./

1. FC Slovácko - FK Teplice 1:3 (1:2)

Góly: 44. Trávník - 8. Pulkrab, 39. Radosta, 51. RIZNIČ

/P. Blahút odohral celý zápas, M. Šviderský hral do 62. min., F. Vaško sedel na lavičke náhradníkov - M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko sedel na lavičke náhradníkov/

FK Jablonec - Slavia Praha 0:5 (0:1)

Góly: 41. a 75. Suleiman, 57. Ayaosi, 66. N'Guessan, 80. Šturm

/D. Hollý nastúpil v 46. min., S. Nebyla (obaja Jablonec) nastúpil v 67. min./

SK Artis Brno - FC Zlín 2:2 (2:2)

Góly: 30. Adediran, 35. Fully - 21. Kopečný, 45.+1 Kratochvíl

/M. Pišoja (Zlín) odohral celý zápas/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

Česko

    Futbalisti Slavie Praha sa tešia z gólu
    Futbalisti Slavie Praha sa tešia z gólu
    VIDEO: Slavia zostrelila Jablonec historickým debaklom, Riznič s premiérovým gólom
    dnes 18:25
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