VIDEO: Surovčík si pripísal čisté konto, Almási potvrdil formu ďalším gólom

Futbalisti Bohemians Praha 1905.
Futbalisti Bohemians Praha 1905. (Autor: Facebook Bohemians Praha 1905)
TASR|12. sep 2026 o 17:27 (aktualizované 12. sep 2026 o 20:01)
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Slovan Liberec si poradil s Mladou Boleslavou rozdielom triedy.

Slovenský futbalový brankár Jakub Surovčík vychytal už svoje druhé čisté konto v sezóne, keď pomohol Sparte Praha k víťazstvu v 8. kole českej Chance ligy proti Jabloncu 2:0.

Pre „letenských“ išlo o prvú výhru po dvoch prehrách za sebou, ktorú im gólmi zariadili Josimar Alcocer a John Mercado.

Slovenský reprezentant Ladislav Almási skóroval pri triumfe Bohemians Praha nad Slováckom 2:0, keď sa presadil v 19. minúte. Pre 27-ročného Almásiho išlo už o tretí ligový zásah v jeho novom pôsobisku.

VIDEO: Gól Ladislava Almásiho

„Klokani“ sa po čistom konte slovenského brankára Tomáša Frühwalda posunuli v neúplnej tabuľke na 11. miesto.

Do čela nekompletného poradia sa dostal Slovan Liberec, ktorý si poradil s Mladou Boleslavou rozdielom triedy 3:0.

V mestskom derby dvoch nováčikov sa radovali hráči Zbrojovky Brno v bráne so slovenským brankárom Adamom Hrdinom. Víťaz uplynulého ročníka druhej najvyššej súťaže zdolal Artis Brno 2:1.

Česká liga - 8. kolo

FC Zbrojovka Brno - SK Artis Brno 2:1 (2:0)

Góly: 15. Vaníček, 41. Penxa - 69. Ndiaye

/A. Hrdina odchytal celý zápas, M. Rymarenko sedel na lavičke (obaja Zbrojovka Brno)/

FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 3:0 (1:0)

Góly: 20. Kušej, 55. Mašek, 66. Stránsky

/P. Dulay hral do 76. minúty - M. Králik odohral celý zápas a videl žltú kartu/

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)

Góly: 19. Almási, 90. Černý

ČK: 12. Behiratche (Slovácko)

/T. Frühwald odchytal celý zápas, D. Javorček hral do 71. minúty, L. Almási skóroval a hral do 80. minúty - M. Šviderský hral do 68. minúty, P. Blahút hral od 68. minúty/

AC Sparta Praha - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Góly: 19. Alcocer, 56. Mercado

/J. Surovčík odchytal celý zápas - S. Nebyla hral od 46. minúty, M. Kukučka sedel na lavičke/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Futbalisti Bohemians Praha 1905.
    Futbalisti Bohemians Praha 1905.
    VIDEO: Surovčík si pripísal čisté konto, Almási potvrdil formu ďalším gólom
    dnes 17:27
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