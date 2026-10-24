Stret slovenských brankárov víťaza nenašiel. Oba kluby z Brna bodovali

Futbalisti Zbrojovky Brno a Bohemians Praha 1905 remizovali 2:2 v sobotňajšom zápase 12. kola českej ligy.
Duel bol zároveň konfrontáciou slovenských brankárov Adama Hrdinu a Tomáša Frühwalda.
Posledný tím tabuľky FC Zlín remizoval s priebežne druhým Olomoucom 1:1. Tímy si podelili body aj v zápase FK Teplice - Artis Brno, v ktorom sa zrodila bezgólová remíza.
Česká liga - 12. kolo:
FC Zlín - Sigma Olomouc 1:1 (0:0)
Góly: 72. Cupák - 46. Sejk. ČK: 66. Sylla (Olom.)
/Pišoja hral do 71. min. - Malý odohral celý zápas, Hruška a Huk boli na lavičke/
FK Teplice - Artis Brno 0:0
/Riznič odohral celý zápas a dostal ŽK, Jakubko (obaja Tepl.) bol na lavičke/
Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905 2:2 (1:0)
Góly: 2. Dante, 74. Penxa - 48. Čermák, 82. Květ
/Hrdina odchytal celý zápas, Rymarenko hral do 64. min. - Frühwald odchytal celý zápas, Javorček odohral celý zápas, Almási hral do 69. min./