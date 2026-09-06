VIDEO: Fodrekov tím pokračuje na víťaznej vlne. Presadil sa aj slovenský stredopoliar

Futbalisti Slovana Liberec
Futbalisti Slovana Liberec (Autor: FC Slovan Liberec﻿)
TASR|6. sep 2026 o 17:20
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Mužstvo poskočilo v neúplnej tabuľke na druhé miesto.

Futbalisti Mladej Boleslavi vyhrali v nedeľnom zápase 7. kola českej najvyššej súťaže nad Ostravou vysoko 4:0. Domácich priviedol k výhre slovenský kapitán Martin Králik. 

Jeho krajan Patrik Dulay sa gólovo presadil za Liberec na pôde Jablonca a prispel k výhre svojho tímu v pomere 2:1.

Mužstvo pod vedením slovenského kouča Branislava Fodreka poskočilo v neúplnej tabuľke na druhé miesto.

VIDEO: Dulay strieľa gól

Výhru si pripísal aj jeho krajan a kormidelník Zdenko Frťala, ktorého Teplice triumfovali v Zlíne 3:1.

Momentálne sú na piatom mieste, ich súper posledný s nulou na bodovom konte po siedmich dueloch.

Česká liga - 7. kolo

FK Jablonec – FC Slovan Liberec 1:2 (0:0)

Góly: 70. Alioum - 50. Dulay, 80. Kušej

/S. Nebyla hral do 75. minúty, D. Hollý hral od 75. minúty - P. Dulay hral hral od 45. minúty a dal gól/

FC Zlín – FK Teplice 1:3 (0:1)

Góly: 80. Černín - 15. Pulkrab, 54. Zlatohlávek, 84. Auta

/M. Pišoja hral celý zápas, A. Gaži hral do 46. minúty - M. Riznič hral celý zápas, J. Jakubko hral od 70. minúty/ 

FK Mladá Boleslav – FC Baník Ostrava 4:0 (2:0)

Góly: 10. a 20. Subert, 52. John, 83. Kolářík

/M. Králik odohral celý zápas ako kapitán, L. Letenay hral od 81. minúty - M. Kmeť hral od 70. minúty, A. Musák hral od 61. minúty/

Tabuľka českej Chance ligy

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    Futbalisti Slovana Liberec
    Futbalisti Slovana Liberec
    VIDEO: Fodrekov tím pokračuje na víťaznej vlne. Presadil sa aj slovenský stredopoliar
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