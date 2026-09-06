VIDEO: Fodrekov tím pokračuje na víťaznej vlne. Presadil sa aj slovenský stredopoliar

Futbalisti Mladej Boleslavi vyhrali v nedeľnom zápase 7. kola českej najvyššej súťaže nad Ostravou vysoko 4:0. Domácich priviedol k výhre slovenský kapitán Martin Králik.
Jeho krajan Patrik Dulay sa gólovo presadil za Liberec na pôde Jablonca a prispel k výhre svojho tímu v pomere 2:1.
Mužstvo pod vedením slovenského kouča Branislava Fodreka poskočilo v neúplnej tabuľke na druhé miesto.
VIDEO: Dulay strieľa gól
Výhru si pripísal aj jeho krajan a kormidelník Zdenko Frťala, ktorého Teplice triumfovali v Zlíne 3:1.
Momentálne sú na piatom mieste, ich súper posledný s nulou na bodovom konte po siedmich dueloch.
Česká liga - 7. kolo
FK Jablonec – FC Slovan Liberec 1:2 (0:0)
Góly: 70. Alioum - 50. Dulay, 80. Kušej
/S. Nebyla hral do 75. minúty, D. Hollý hral od 75. minúty - P. Dulay hral hral od 45. minúty a dal gól/
FC Zlín – FK Teplice 1:3 (0:1)
Góly: 80. Černín - 15. Pulkrab, 54. Zlatohlávek, 84. Auta
/M. Pišoja hral celý zápas, A. Gaži hral do 46. minúty - M. Riznič hral celý zápas, J. Jakubko hral od 70. minúty/
FK Mladá Boleslav – FC Baník Ostrava 4:0 (2:0)
Góly: 10. a 20. Subert, 52. John, 83. Kolářík
/M. Králik odohral celý zápas ako kapitán, L. Letenay hral od 81. minúty - M. Kmeť hral od 70. minúty, A. Musák hral od 61. minúty/