Fodrekov tím pokračuje v skvelých výkonoch v úvode sezóny. Dostal sa na čelo tabuľky

Futbalisti Slovana Liberec
Futbalisti Slovana Liberec (Autor: FC Slovan Liberec﻿)
TASR, ČTK|30. aug 2026 o 18:11
ShareTweet0

Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v sezóne.

Futbalisti FC Slovan Liberec zvíťazili nad FC Hradec Králové 2:0 v nedeľňajšom zápase 6. kola českej ligy.

Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v sezóne, po ktorom sa v neúplnej tabuľke posunuli na prvé miesto. Hradec prehral prvýkrát v sezóne.

Hostia už od šiestej minúty hrali bez vylúčeného Františka Čecha. Domácich poslal v 42. minúte do vedenia Lukáš Mašek. Poistku pridal v závere stretnutia Aziz Kayondo.

Zverenci Branislava Fodreka doma v najvyššej súťaži zvíťazili prvýkrát po piatich stretnutiach, pričom v ligovej sezóne získali na vlastnom ihrisku iba štyri zo svojich celkových 13 bodov. Hradec vonku v lige nevyhral už piaty zápas za sebou.

Česká liga - 6. kolo

FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové 2:0 (1:0)

Góly: 42. Mašek, 90. Kayondo, ČK: 6. Čech (Hr.).

/Dulay (Lib.) hral od 46. min. - Uhrinčať odohral celý zápas, Mielke hral od 46. min., Dancák hral od 59. min., Chvátal bol na lavičke/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Futbalisti Slovana Liberec
    Futbalisti Slovana Liberec
    Fodrekov tím pokračuje v skvelých výkonoch v úvode sezóny. Dostal sa na čelo tabuľky
    dnes 18:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Fodrekov tím pokračuje v skvelých výkonoch v úvode sezóny. Dostal sa na čelo tabuľky