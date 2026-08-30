Fodrekov tím pokračuje v skvelých výkonoch v úvode sezóny. Dostal sa na čelo tabuľky

Futbalisti FC Slovan Liberec zvíťazili nad FC Hradec Králové 2:0 v nedeľňajšom zápase 6. kola českej ligy.
Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v sezóne, po ktorom sa v neúplnej tabuľke posunuli na prvé miesto. Hradec prehral prvýkrát v sezóne.
Hostia už od šiestej minúty hrali bez vylúčeného Františka Čecha. Domácich poslal v 42. minúte do vedenia Lukáš Mašek. Poistku pridal v závere stretnutia Aziz Kayondo.
Zverenci Branislava Fodreka doma v najvyššej súťaži zvíťazili prvýkrát po piatich stretnutiach, pričom v ligovej sezóne získali na vlastnom ihrisku iba štyri zo svojich celkových 13 bodov. Hradec vonku v lige nevyhral už piaty zápas za sebou.
Česká liga - 6. kolo
FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Góly: 42. Mašek, 90. Kayondo, ČK: 6. Čech (Hr.).
/Dulay (Lib.) hral od 46. min. - Uhrinčať odohral celý zápas, Mielke hral od 46. min., Dancák hral od 59. min., Chvátal bol na lavičke/