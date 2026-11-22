Slovenský futbalista Patrik Blahút si pripísal svoj druhý presný zásah v aktuálnej sezóne českej ligy.
V nedeľňajšom zápase 15. kola sa zapísal na streleckú listinu pri triumfe Slovácka nad Hradcom Králové 4:2.
Jeho mužstvo však v tabuľke naďalej zostáva na predposlednom 15. mieste, Hradec je dvanásty.
Pardubice remizovali so Zbrojovkou Brno 1:1. Hostí poslal do vedenia po polhodine hry Patrik Čavoš, no ešte pred prestávkou vyrovnal z pokutového kopu proti slovenskému brankárovi Adamovi Hrdinovi Ryan Mahuta.
V drese domácich odohral celé stretnutie Dominik Krčík.
Česká liga - 15. kolo:
FK Pardubice – Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)
Góly: 45+4. Mahuta (z 11 m) - 33. Čavoš
/D. Krčík odohral celý zápas - A. Hrdina odchytal celý zápas/
FC Slovácko – FC Hradec Králové 4:2 (1:2)
Góly: 26. Čvančara (vlastný), 52. Puškáč, 55. Král, 90. BLAHÚT - 18. Čvančara, 45+5. Kučera
ČK: 37. Petrášek (Hradec)
/M. Šviderský hral do 76. minúty, P. Blahút hral od 76. minúty a strelil gól - J. Uhrinčať odohral celý zápas a videl ŽK, S. Dancák hral do 59. minúty, F. Mielke hral od 46. minúty a videl ŽK, J. Chvátal sedel na lavičke/