VIDEO: Slavia si vychutnala nováčika z Brna, šláger v Plzni víťaza nenašiel

Futbalisti Slavie Praha si v 14. kole českej ligy upevnili post lídra tabuľky. „Zošívaní“ využili v nedeľnom zápase proti nováčikovi súťaže Artisu Brno dlhú početnú prevahu po vylúčení hosťujúceho Michala Jeřábeka a zvíťazili 4:1.
Slovenský reprezentant Ivan Schranz do stretnutia nezasiahol a jeho tím má v neúplnej tabuľke osembodový náskok pred druhým Libercom.
Pardubice zvíťazili na pôde Teplíc 4:1. Za hostí odohral celý duel slovenský obranca Dávid Krčík, ktorý v 48. minúte nepremenil pokutový kop.
Pardubice sú so 17 bodmi na priebežnom 12. mieste tabuľky, Tepliciam patrí šiesta priečka s 21 bodmi.
Bezgólovou remízou sa skončil zápas medzi Jabloncom a Mladou Boleslavou. V súboji medzi Viktoriou Plzeň a Spartou Praha sa zrodila takisto deľba bodov po výsledku 1:1.
Česká liga - 14. kolo:
FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha 1:1 (1:1)
Góly: 45.+6 Adu - 17. Brunes
/T. Pališčák a P. Hrošovský hrali celý zápas, D. Ťapaj, D. Vavro do hry nezasiahli - J. Surovčík odchytal celý zápas/
FK Jablonec – FK Mladá Boleslav 0:0
/S. Nebyla hral do 78. minúty, keď ho vystriedal D. Hollý, M. Kukučka sedel na lavičke - M. Králik odohral celý duel, L. Letenay hral od 77. minúty/
Slavia Praha – SK Artis Brno 4:1 (1:0)
Góly: 3. Chytil, 53. Jurásek, 66. Chaloupek, 78. Provod - 87. Papalele. ČK: 11. Jeřábek (Brno) po druhej ŽK.
/I. Schranz (Slavia) do hry nezasiahol/
FK Teplice - FK Pardubice 1:4 (1:2)
Góly: 22. Večerka - 45.+1 a 58. Ouattara, 20. Jukl (vlastný), 49. Trmal (vlastný)
/M. Riznič hral do 69. minúty, J. Jakubko do hry nezasiahol - D. Krčík odohral celý zápas/