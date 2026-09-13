Pališčák a Hrošovský smútia. Plzeň nečakane zaváhala, prehrala aj Ostrava

Futbalisti Plzne prehrali v nedeľňajšom zápase 8. kola českej ligy so Sigmou Olomouc 2:3. S desiatimi bodmi figurujú až na 10. mieste tabuľky.
V drese Viktorie odohral celý duel slovenský obranca Tobiáš Pališčák, kapitán Patrik Hrošovský bol na ihrisku do 72. minúty. Za hostí odohral celý zápas Matúš Malý. Olomouc sa vďaka piatej výhre v sezóne posunul na 3. miesto.
VIDEO: Víťazný gól Sigmy Olomouc
Bez bodu je stále posledný Zlín, ktorý zaznamenal ôsmu prehru v ročníku, keď doma podľahol Hradcu Králové 1:2. Prvý triumf v sezóne dosiahli hráči Pardubíc, ktorí zvíťazili v Ostrave 2:1.
Česká liga - 8. kolo
FC Baník Ostrava - FK Pardubice 1:2 (0:1)
Góly: 81. Škrkoň - 20. Drchal, 54. Tanko
/Musák za domácich od 46. min/
FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc 2:3 (1:2)
Góly: 34. Sylla (vl.), 85. Faal - 16. Ghali, 41. Tkáč, 52. Sejk
/Pališčák celý zápas, Hrošovský do 72. min - Malý celý zápas/
FC Zlín - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)
Góly: 8. Machalík - 45.+1 Čvančara, 46. Slončík
/Pišoja do 80. min, Gaži od 80. min - Uhrinčať celý zápas, Dancák do 80. min, Mielke od 80. min/