Pališčák a Hrošovský smútia. Plzeň nečakane zaváhala, prehrala aj Ostrava

Futbalisti SK Sigma Olomouc oslavujú gól do siete Plzne.
Futbalisti SK Sigma Olomouc oslavujú gól do siete Plzne. (Autor: X / SK Sigma Olomouc)
TASR|13. sep 2026 o 17:14
ShareTweet0

Z víťazstva v drese Sigmy Olomouc sa teší Matúš Malý.

Futbalisti Plzne prehrali v nedeľňajšom zápase 8. kola českej ligy so Sigmou Olomouc 2:3. S desiatimi bodmi figurujú až na 10. mieste tabuľky.

V drese Viktorie odohral celý duel slovenský obranca Tobiáš Pališčák, kapitán Patrik Hrošovský bol na ihrisku do 72. minúty. Za hostí odohral celý zápas Matúš Malý. Olomouc sa vďaka piatej výhre v sezóne posunul na 3. miesto.

VIDEO: Víťazný gól Sigmy Olomouc

Bez bodu je stále posledný Zlín, ktorý zaznamenal ôsmu prehru v ročníku, keď doma podľahol Hradcu Králové 1:2. Prvý triumf v sezóne dosiahli hráči Pardubíc, ktorí zvíťazili v Ostrave 2:1.

Česká liga - 8. kolo

FC Baník Ostrava - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Góly: 81. Škrkoň - 20. Drchal, 54. Tanko

/Musák za domácich od 46. min/

FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc 2:3 (1:2)

Góly: 34. Sylla (vl.), 85. Faal - 16. Ghali, 41. Tkáč, 52. Sejk

/Pališčák celý zápas, Hrošovský do 72. min - Malý celý zápas/

FC Zlín - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)

Góly: 8. Machalík - 45.+1 Čvančara, 46. Slončík

/Pišoja do 80. min, Gaži od 80. min - Uhrinčať celý zápas, Dancák do 80. min, Mielke od 80. min/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Futbalisti SK Sigma Olomouc oslavujú gól do siete Plzne.
    Futbalisti SK Sigma Olomouc oslavujú gól do siete Plzne.
    Pališčák a Hrošovský smútia. Plzeň nečakane zaváhala, prehrala aj Ostrava
    dnes 17:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Pališčák a Hrošovský smútia. Plzeň nečakane zaváhala, prehrala aj Ostrava