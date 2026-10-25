VIDEO: Dvojgólový Nebyla režíroval výhru Jablonca, útočník Sparty zažiaril štyrmi gólmi

Slovenský futbalista Sebastián Nebyla rozhodol dvoma gólmi o víťazstve Jablonca na pôde Hradca Králové v nedeľňajšom zápase 12. kola českej Chance ligy 2:1.
Dvadsaťštyriročný stredopoliar si otvoril tohtosezónny ligový strelecký účet v 34. minúte z penalty a v 49. minúte zvýšil na 2:0 presnou strelou z uhla.
Domáci ešte znížili zásluhou Tomáša Čvančaru, no vyrovnať sa im už nepodarilo.
Slovenský brankár Jakub Surovčík pomohol štyrmi zákrokmi k triumfu Sparty Praha nad Slováckom 5:1.
Za domácich sa štyrmi gólmi blysol Jonatan Brunes a jeden presný zásah pridal Andrew Irving.
Sparťania sa v neúplnej tabuľke posunuli na 2. miesto so šesťbodovou stratou na prvú Slaviu. Slovácko je na predposlednej 15. priečke.
Česká liga - 12. kolo:
FC Hradec Králové - FK Jablonec 1:2 (0:1)
Góly: 70. Čvančara - 34. a 49. NEBYLA (prvý z 11 m)
/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas, J. Chvátal hral od 46. minúty, F. Mielke sedel na lavičke - S. Nebyla hral do 87. minúty a strelil dva góly, D. Hollý hral od 67. minúty/
Sparta Praha - 1. FC Slovácko 5:1 (3:0)
Góly: 14., 21., 37. a 71. Brunes, 47. Irving - 59. Kostadinov
/J. Surovčík odchytal celý zápas - P. Blahút a M. Šviderský odohrali celý zápas/