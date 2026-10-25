VIDEO: Dvojgólový Nebyla režíroval výhru Jablonca, útočník Sparty zažiaril štyrmi gólmi

Sebastián Nebyla
Sebastián Nebyla (Autor: Facebook/FK Jablonec﻿)
TASR|25. okt 2026 o 15:20 (aktualizované 25. okt 2026 o 17:01)
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Celý duel v bráne Sparty Praha odchytal Jakub Surovčík.

Slovenský futbalista Sebastián Nebyla rozhodol dvoma gólmi o víťazstve Jablonca na pôde Hradca Králové v nedeľňajšom zápase 12. kola českej Chance ligy 2:1.

Dvadsaťštyriročný stredopoliar si otvoril tohtosezónny ligový strelecký účet v 34. minúte z penalty a v 49. minúte zvýšil na 2:0 presnou strelou z uhla.

Domáci ešte znížili zásluhou Tomáša Čvančaru, no vyrovnať sa im už nepodarilo.

Slovenský brankár Jakub Surovčík pomohol štyrmi zákrokmi k triumfu Sparty Praha nad Slováckom 5:1.

Za domácich sa štyrmi gólmi blysol Jonatan Brunes a jeden presný zásah pridal Andrew Irving.

Sparťania sa v neúplnej tabuľke posunuli na 2. miesto so šesťbodovou stratou na prvú Slaviu. Slovácko je na predposlednej 15. priečke.

Česká liga - 12. kolo:

FC Hradec Králové - FK Jablonec 1:2 (0:1)

Góly: 70. Čvančara - 34. a 49. NEBYLA (prvý z 11 m)

/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas, J. Chvátal hral od 46. minúty, F. Mielke sedel na lavičke - S. Nebyla hral do 87. minúty a strelil dva góly, D. Hollý hral od 67. minúty/

Sparta Praha - 1. FC Slovácko 5:1 (3:0)

Góly: 14., 21., 37. a 71. Brunes, 47. Irving - 59. Kostadinov

/J. Surovčík odchytal celý zápas - P. Blahút a M. Šviderský odohrali celý zápas/

Tabuľka českej Chance ligy

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Česko

    Sebastián Nebyla
    Sebastián Nebyla
    VIDEO: Dvojgólový Nebyla režíroval výhru Jablonca, útočník Sparty zažiaril štyrmi gólmi
    dnes 15:20
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