Španieli v Prahe vyhrali, doma čelia kritike: Jeden z najhorších výkonov De la Fuenteho éry

Alex Baena a Yeremy Pino sa tešia z gólu v zápase Česko - Španielsko
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Alex Baena a Yeremy Pino sa tešia z gólu v zápase Česko - Španielsko (Autor: TASR/AP)
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ČTK|13. nov 2026 o 08:45
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České štandardky spôsobovali španielskej obrane bolesti hlavy, napísal denník AS.

Španielske médiá kriticky hodnotia výkon futbalovej reprezentácie v Lige národov. Víťazstvo 2:0 nad Českom v skupine A3 bolo podľa nich ťažko vybojované.

Komentáre upozorňujú, že každá štandardná situácia českého tímu spôsobovala španielskej obrane bolesti hlavy, prípadne že zápas by mal byť budíčkom pre Španielsko pred záverečným duelom s Anglickom, v ktorom sa rozhodne o víťazovi skupiny.

Majstri sveta a Európy nestratili ešte ani bod a k víťazstvu v skupine im postačí aj remíza s Anglickom.

Budíček pre Španielsko

Podľa médií však budú musieť predviesť lepší výkon ako v Prahe. "Budíček pre Španielsko po zápase s Českom: Je to jeden z najhorších zápasov éry trénera Luisa de la Fuenteho," uviedlo Rádio Marca.

"Baenov gól z penalty a Pubillova strela zabezpečili Španielsku, ktoré posledných 20 minút odohralo s prevahou jedného hráča, ďalšie tri body v nepríjemnom zápase," poukázalo Mundo Deportivo na vylúčenie Ladislava Krejčího.

Fotogaléria zo zápasu Česko - Španielsko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Czechia's David Zima, right, challenges Spain's Dean Huijsen during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)
Czechia's Alex Kral, right, challenges Spain's Yeremy Pino during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)
Spain's Dean Huijsen heads the ball during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)
Spain's Ferran Torres kicks the ball during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)
33 fotografií
Spain's Fermin Lopez kicks the ball during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Fermin Lopez kicks the ball during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Pedro Porro, right, challenges Czechia's Lukas Provod during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's Alex Kral, left, challenges Spain's Fermin Lopez during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's Lukas Ambros, right, challenges Spain's Yeremy Pino during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Pedro Porro controls the ball during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's head coach Luis de la Fuente gestures during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's Lukas Ambros, right, challenges Spain's Yeremy Pino during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Players of Spain pose for a photo prior the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Fermin Lopez, right, challenges Czechia's Ladislav Krejci during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's head coach Luis de la Fuente waves prior the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Yeremy Pino, right, challenges Czechia's David Jurasek during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Yeremy Pino, right, challenges Czechia's David Jurasek during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's head coach Luis de la Fuente concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Martin Zubimendi warms up for the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Fermin Lopez warms up for the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Players of Spain warm up for the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Yeremy Pino warms up for the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's Christophe Kabongo, left, challenges Spain's Pau Cubarsi during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez, left, and Spain's head coach Luis de la Fuente gesture during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's Alex Kral, left, challenges Spain's Martin Zubimendi during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Alex Baena celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez gestures during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's Alex Kral, right, challenges Spain's Fermin Lopez during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Ferran Torres, left, takes a shot during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Alex Baena shoots a penalty kick to score his side's first goal during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's David Jurasek,, left, challenges Spain's Yeremy Pino during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Spain's Alex Baena, right, celebrates with Spain's Yeremy Pino after scoring his side's first goal during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)Czechia's David Jurasek,, left, challenges Spain's Yeremy Pino during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)

"Španielsky tím v Prahe zažil nepríjemný večer. Chlad, dážď a teploty blízke bodu mrazu im veľmi nepomohli hrať ich obvyklý štýl futbalu.

Čelili veľmi organizovanému súperovi, ktorý hral s dostatočným nasadením a bol odhodlaný vybudovať múr pred svojou bránkou. Španielsko síce s hráčom navyše našlo priestor, ale dlho nedokázalo zápas rozhodnúť, "dodalo Mundo Deportivo.

Po analýze pri videu neplatil za stavu 0:1 hneď po prestávke Pinov gól kvôli ofsajdu.

Dvakrát však videorozhodca favoritovi pomohol. Penalta sa kopala za ruku Lukáša Ambrosa a Krejčí bol rovno vylúčený po tom, čo pôvodne dostal len žltú kartu. "Španieli a VAR dorazili Čechov," napísala Marca.

"Ďalšie víťazstvo v tejto chvíli nie je žiadna novinka. Výhra asi nikoho neprekvapila, aj keď sa hralo vonku. A napriek tomu to bolo ťažko vybojované víťazstvo. Nie kvôli znateľným absenciám, keďže Španielsko bolo oveľa lepšie a malo vyhrať o tri, alebo štyri góly. Absencia Lamina Yamala však rozhodne bola cítiť, "uviedol športový denník.

Oblek majstra sveta nevyzeral tak bezchybne

Šampióni natiahli rekordnú sériu bez prehry v základnom čase na 43 zápasov.

"Ďalší krok vpred, ďalší stupienok v sérii, ktorú závidí celý svet. Bolo to diskrétne a nenáročné víťazstvo proti súperovi, ktorý posledných dvadsať minút hral s desiatimi mužmi. Sú večery, keď oblek majstra sveta nevyzerá tak bezchybne, ako by si človek želal," napísal denník AS.

"Španielsko diktovalo tempo, ale jasných šancí bolo málo. Postupne každá štandardná situácia českého tímu spôsobovala španielskej obrane bolesti hlavy.

De la Fuente pochopil, že najlepším spôsobom, ako zastaviť vlnu, je priviesť čerstvých hráčov. Ani centimetre navyše Španielsku nedovolili prestať sa triasť pri každom českom priamom kope," poukázal celoštátny športový denník.

"Česi, ktorí mali len desať hráčov, považovali skóre 0: 1 za čestnú porážku. Napriek Pubillovým 0:2 to tak naozaj bolo. Bolo len prirodzené, že dav tlieskal, "uzavrel AS.

Tabuľka 3. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

    Harry Kane
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