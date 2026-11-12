ONLINE: Česko - Španielsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)

Futbalové reprezentácie Česka a Španielska dnes odohrajú zápas 3. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.
Fotogaléria zo zápasu Česko - Španielsko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
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ONLINE PRENOS: Česko - Španielsko (futbal, Liga národov, A-divízia, 3. skupina, výsledky, štvrtok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 3 2026/2027
12.11.2026 o 20:45
Česko
0:0
(0:0)
11' minúta
Prebiehajúci
Španielsko
Prehľad
ŽK: 11. Porro (ESP). Rozhodca: Dabanović – Jovanović, Todorović (vš. MNE).
Prenos
11
Pedro Porro navíc za svůj zákrok dostává žlutou kartu.
11
Jurásek přihrál po levé straně Provodovi, toho zválcoval k zemi Pedro Porro a Češi budou zahrávat standardní situaci.
8
Baenův pas od praporku k přední tyči odehrál za postranní čáru Ryan Naderi.
7
Španělé na levé straně vybojovali první rohový kop tohoto střetnutí.
6
David Jurásek byl při kolmici po levé straně přistižen v poměrně výrazném ofsajdu.
5
Lukáš Červ se snažil vybojovat míč na útočné polovině, rozhodčí Dabanović ale píská nedovolený zákrok a rozehrávat mohou hosté.
3
Po Juráskově ztrátě míče před vlastním pokutovým územím se Španělé objevili v nebezpečné pozici, ovšem kombinace v „šestnáctce“ skončila nepřesným pasem Pina.
1
Rozehráno! Češi na soupeře vyběhli v červených dresech, Španělé hrají v bílé sadě.
1
Utkání právě začalo.
Černohorští rozhodčí přivedli fotbalisty na trávník. Za námi jsou státní hymny a blíží se zahajovací výkop.
Úvodní sestavy:
Česko: Kovář – Coufal, Zima, Krejčí (C), Jurásek – Červ, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi.
Náhradníci: Horníček, Kinský – Chaloupek, Vlček, Gabriel, Hopi, Sláma, Šubert, Kabongo, Kozel, Daněk, Souček.
Trenér: Santi Denia
Španělsko: Simón (C) – Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi, Ruiz – Pino, López, Baena – Torres.
Náhradníci: Raya, J. García – Pubill, Grimaldo, Merino, Muñoz, Ramón, Barrios, Roca, De Frutos, Pedri, Fernández.
Trenér: Luis de la Fuente
Rozhodčí: Dabanović – Jovanović, Todorović (vš. MNE).
Česko: Kovář – Coufal, Zima, Krejčí (C), Jurásek – Červ, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi.
Náhradníci: Horníček, Kinský – Chaloupek, Vlček, Gabriel, Hopi, Sláma, Šubert, Kabongo, Kozel, Daněk, Souček.
Trenér: Santi Denia
Španělsko: Simón (C) – Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi, Ruiz – Pino, López, Baena – Torres.
Náhradníci: Raya, J. García – Pubill, Grimaldo, Merino, Muñoz, Ramón, Barrios, Roca, De Frutos, Pedri, Fernández.
Trenér: Luis de la Fuente
Rozhodčí: Dabanović – Jovanović, Todorović (vš. MNE).
Rozhodčí
Utkání bude řídit čtyřiačtyřicetiletý černohorský sudí Nikola Dabanović.
Duel Česka se Španělskem pro něj bude premiérou při řízení utkání obou těchto národních týmů. V sezóně 2026/27 na úrovni národních týmů pískal duel Ligy národů Finsko – Bělorusko 0:0 a přípravné utkání Rusko – Nigérie 3:3.
V probíhajícím ročníku už má za sebou také několik evropských klubových utkání. Nejvýznamnějším je duel Benficy s Celticem v rámci ligové fáze Evropské ligy (4:1) a řídil také souboj Hradce Králové s Tromsø ve kvalifikaci Evropské ligy (3:1).
V minulosti rozhodoval i například duel Bayernu Mnichov s Viktorií Plzeň (5:0) či pražské Sparty s Realem Betis (1:0).
Dabanovićovi budou na čarách pomáhat jeho krajané Srdjan Jovanović a Vladan Todorović. Čtvrtým rozhodčím bude Nikola Cvijović a u videa budou Poláci Tomasz Kwiatkowski a Piotr Lasyk.
Utkání bude řídit čtyřiačtyřicetiletý černohorský sudí Nikola Dabanović.
Duel Česka se Španělskem pro něj bude premiérou při řízení utkání obou těchto národních týmů. V sezóně 2026/27 na úrovni národních týmů pískal duel Ligy národů Finsko – Bělorusko 0:0 a přípravné utkání Rusko – Nigérie 3:3.
V probíhajícím ročníku už má za sebou také několik evropských klubových utkání. Nejvýznamnějším je duel Benficy s Celticem v rámci ligové fáze Evropské ligy (4:1) a řídil také souboj Hradce Králové s Tromsø ve kvalifikaci Evropské ligy (3:1).
V minulosti rozhodoval i například duel Bayernu Mnichov s Viktorií Plzeň (5:0) či pražské Sparty s Realem Betis (1:0).
Dabanovićovi budou na čarách pomáhat jeho krajané Srdjan Jovanović a Vladan Todorović. Čtvrtým rozhodčím bude Nikola Cvijović a u videa budou Poláci Tomasz Kwiatkowski a Piotr Lasyk.
Španělsko
Zcela opačné rozpoložení panuje ve španělském táboře. Úřadující světoví šampioni potvrzují svou mimořádnou kvalitu také v Lize národů, kde vyhráli všechny čtyři zápasy a nastříleli v nich dvanáct branek. Na úvod zdolali Anglii 3:2, následně přehráli Chorvatsko 4:1 a Českou republiku 3:1. V posledním utkání si pak znovu poradili s Chorvaty, tentokrát výsledkem 2:1.
Výběr Luise de la Fuenteho tak má již jistou účast ve čtvrtfinále, stále však bojuje o prvenství ve skupině. Před druhou Anglií disponuje tříbodovým náskokem a právě s ní se utká v závěrečném kole.
Španělé navíc drží působivou sérii jedenácti vítězství v řadě napříč všemi soutěžemi. V základní hrací době neprohráli od března 2024, přestože ve finále předchozího ročníku Ligy národů podlehli Portugalsku po penaltovém rozstřelu.
Také historická bilance hovoří jednoznačně v jejich prospěch. Z osmi dosavadních vzájemných duelů vyhráli šest a ve zbývajících dvou se zrodila remíza. Česká reprezentace tak na premiérový triumf nad tímto soupeřem stále čeká.
Ani Španělé nepřijedou v nejsilnějším možném složení. Kvůli zranění kolena bude chybět hvězdný Lamine Yamal, který si zdravotní problémy přivodil v ligovém utkání Barcelony proti Atléticu Madrid. Mladý křídelník by se však měl k reprezentaci připojit před nedělním duelem s Anglií. Kvůli nemoci nebude k dispozici ani Mikel Oyarzabal.
Navzdory těmto absencím disponují hosté mimořádně silným kádrem. V základní sestavě by se měli objevit například Pedri, Fabián Ruiz, Nico Williams nebo Ferran Torres. Trenér De la Fuente tak má dostatek možností, jak udržet vítěznou sérii svého mužstva.
Zcela opačné rozpoložení panuje ve španělském táboře. Úřadující světoví šampioni potvrzují svou mimořádnou kvalitu také v Lize národů, kde vyhráli všechny čtyři zápasy a nastříleli v nich dvanáct branek. Na úvod zdolali Anglii 3:2, následně přehráli Chorvatsko 4:1 a Českou republiku 3:1. V posledním utkání si pak znovu poradili s Chorvaty, tentokrát výsledkem 2:1.
Výběr Luise de la Fuenteho tak má již jistou účast ve čtvrtfinále, stále však bojuje o prvenství ve skupině. Před druhou Anglií disponuje tříbodovým náskokem a právě s ní se utká v závěrečném kole.
Španělé navíc drží působivou sérii jedenácti vítězství v řadě napříč všemi soutěžemi. V základní hrací době neprohráli od března 2024, přestože ve finále předchozího ročníku Ligy národů podlehli Portugalsku po penaltovém rozstřelu.
Také historická bilance hovoří jednoznačně v jejich prospěch. Z osmi dosavadních vzájemných duelů vyhráli šest a ve zbývajících dvou se zrodila remíza. Česká reprezentace tak na premiérový triumf nad tímto soupeřem stále čeká.
Ani Španělé nepřijedou v nejsilnějším možném složení. Kvůli zranění kolena bude chybět hvězdný Lamine Yamal, který si zdravotní problémy přivodil v ligovém utkání Barcelony proti Atléticu Madrid. Mladý křídelník by se však měl k reprezentaci připojit před nedělním duelem s Anglií. Kvůli nemoci nebude k dispozici ani Mikel Oyarzabal.
Navzdory těmto absencím disponují hosté mimořádně silným kádrem. V základní sestavě by se měli objevit například Pedri, Fabián Ruiz, Nico Williams nebo Ferran Torres. Trenér De la Fuente tak má dostatek možností, jak udržet vítěznou sérii svého mužstva.
Česko
Českému národnímu týmu se letošní ročník Ligy národů nevydařil. Svěřenci trenéra Santiho Denii prohráli všechny čtyři dosavadní zápasy a ve skupině A3 jim patří poslední místo. Na úvod podlehli doma Chorvatsku 1:2, následně nestačili ani na Anglii (0:2). V říjnu pak přišla porážka 1:3 na španělské půdě a další neúspěch proti Angličanům, kteří ve Wembley zvítězili jednoznačně 3:0.
Česká reprezentace tak již nemůže pomýšlet na postup do čtvrtfinále, stále však má teoretickou šanci vyhnout se přímému sestupu do Ligy B. K tomu potřebuje ve zbývajících dvou zápasech výrazně zlepšit své výsledky. Po čtvrtečním souboji se Španělskem ji totiž čeká ještě nedělní utkání na půdě Chorvatska.
Aktuální forma domácích přitom příliš optimismu nenabízí. Češi prohráli šest z posledních sedmi mezistátních utkání a naposledy se z vítězství radovali v červnovém přípravném duelu proti Guatemale.
Domácí trenér se bude muset obejít bez vykartovaného Michala Sadílka, naopak po odpykání disciplinárního trestu se vrací Ladislav Krejčí. Ve středu zálohy by neměl chybět kapitán Tomáš Souček, kterého čeká již 94. reprezentační start. Na pravé straně obrany se očekává nasazení Vladimíra Coufala a útočnou vozbu by měl táhnout Adam Hložek. Příležitost k reprezentační premiéře by mohl dostat také osmnáctiletý Idris Hopi.
Českému národnímu týmu se letošní ročník Ligy národů nevydařil. Svěřenci trenéra Santiho Denii prohráli všechny čtyři dosavadní zápasy a ve skupině A3 jim patří poslední místo. Na úvod podlehli doma Chorvatsku 1:2, následně nestačili ani na Anglii (0:2). V říjnu pak přišla porážka 1:3 na španělské půdě a další neúspěch proti Angličanům, kteří ve Wembley zvítězili jednoznačně 3:0.
Česká reprezentace tak již nemůže pomýšlet na postup do čtvrtfinále, stále však má teoretickou šanci vyhnout se přímému sestupu do Ligy B. K tomu potřebuje ve zbývajících dvou zápasech výrazně zlepšit své výsledky. Po čtvrtečním souboji se Španělskem ji totiž čeká ještě nedělní utkání na půdě Chorvatska.
Aktuální forma domácích přitom příliš optimismu nenabízí. Češi prohráli šest z posledních sedmi mezistátních utkání a naposledy se z vítězství radovali v červnovém přípravném duelu proti Guatemale.
Domácí trenér se bude muset obejít bez vykartovaného Michala Sadílka, naopak po odpykání disciplinárního trestu se vrací Ladislav Krejčí. Ve středu zálohy by neměl chybět kapitán Tomáš Souček, kterého čeká již 94. reprezentační start. Na pravé straně obrany se očekává nasazení Vladimíra Coufala a útočnou vozbu by měl táhnout Adam Hložek. Příležitost k reprezentační premiéře by mohl dostat také osmnáctiletý Idris Hopi.
Česká fotbalová reprezentace má před sebou další náročnou zkoušku. Ve čtvrtek večer přivítá na pražské Letné úřadující mistry světa ze Španělska, kteří zatím procházejí skupinou Ligy národů bez ztráty bodu. Zatímco hosté už mají jistý postup do čtvrtfinále, český výběr se pokusí ukončit sérii porážek a udržet naději na setrvání mezi elitou.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.