Slováci očarili trénera Plzne. Kováč po výhre chválil debutantov Vavra a Pališčáka

Tréner futbalistov Viktorie Plzeň Radoslav Kováč po triumfe 3:0 na ihrisku SK Artis Brno v zápase českej ligy pochválil slovenských obrancov Denisa Vavra a Tobiáša Pališčáka.
Obaja absolvovali v sobotu úspešný debut v drese „viktoriánov". Vavro hral do 60. minúty, keď ho vystriedal práve Pališčák.
Slovenský reprezentačný zadák prišiel do Plzne v auguste z Wolfsburgu. V predošlom ligovom zápase proti Slovácku bol Vavro ešte v pozícii náhradníka, tentoraz ho už Kováč zaradil do základnej zostavy.
„Každý má nejakú povesť, ale my máme jasno, čo od Denisa chceme. Nevidím dôvod, prečo by to nemalo fungovať. Bola vidieť jeho skúsenosť a dobrá organizácia hry. Hlavná je jeho práca na ihrisku, aj vďaka nej sme si udržali čisté konto," uviedol Kováč pre server idnes.cz.
VIDEO: Zostrih zápasu SK Artis Brno - FC Viktoria Plzeň
Osemnásťročný Pališčák prišiel do Plzne nedávno zo Žiliny.
„Pôsobil pokojne a sebavedomo. Všetky situácie, ktoré musel riešiť, zvládol. Ukázal, že má potenciál," povedal Kováč na adresu slovenského mladíka. V zostave Plzne nechýbal ani slovenský kapitán Patrik Hrošovský, ktorý hral do 77. minúty.