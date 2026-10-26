Slovenský obranca sa vrátil do Plzne a pomstil sa na ihrisku. Mal som veľkú motiváciu, povedal

Slovenský futbalista Dávid Krčík si naplno vychutnal víťazný návrat na ihrisko svojho bývalého klubu Viktoria Plzeň.
Dvadsaťsedemročný obranca pomohol Pardubiciam k prekvapujúcemu triumfu 2:1 v nedeľňajšom zápase 12. kola českej ligy. Po stretnutí priznal, že ho mimoriadne motivovali okolnosti jeho odchodu z Viktorie.
Všetci chlapci mi urobili radosť
„Môj odchod z Plzne bol všelijaký a všetci chlapci mi urobili radosť. Som šťastný,“ povedal Krčík pre český portál sport.cz.
Slovenský stopér ešte v lete pomohol Plzni vybojovať postup do Európskej ligy, následne však v klube nečakane skončil.
VIDEO: Zostrih zápasu Plzeň - Pardubice
Mal možnosť zostať a zmieriť sa s menším herným vyťažením, rozhodol sa však prijať ponuku Pardubíc.
Priznal, že cítil určitú krivdu pre spôsob, akým sa s ním Viktoria rozlúčila.
Pardubice idú dopredu
„Mal som veľkú motiváciu a keď som tu videl niektorých ľudí, ešte viac ma to vyburcovalo. Som rád, ako to dopadlo, že tu niekto videl, ako hráme.
Možno je na zamyslenie, že Pardubice idú dopredu a niektoré iné mužstvá stagnujú,“ vyhlásil Krčík po nedeľnom zápase.
VIDEO: Trousil a Krčík po víťazstve
Podľa vlastných slov bol presvedčený, že zmena pôsobiska mu prospeje. „Úprimne, veľmi rád sa na to pozerám.
Od začiatku som hovoril, že Pardubice pôjdu hore. Samozrejme, nie je to len moja zásluha, hoci možno od môjho príchodu a príchodu Denisa Halinského hráme iný futbal. Opakujem, Pardubice idú hore a bude to tak pokračovať,“ zdôraznil slovenský obranca.
Víťazstvo je čerešničkou za celotýždňovou prácou
Priznal tiež, že ho tréner Jan Trousil pred emotívnym návratom do Plzne trochu upokojoval: „Tréner ma pred zápasom trochu krotil, aby som napríklad neoslabil mužstvo červenou kartou. Spoluhráči sa ma pýtali na štandardné situácie a niektoré detaily.
Samozrejme, stretnutie bolo pre mňa emotívnejšie, o to viac som si dal záležať. Hovoril som spoluhráčom, že neexistuje, aby sme odišli bez bodu.
Víťazstvo je čerešničkou za celotýždňovou prácou. Vzhľadom na to, ako som tu skončil, som to chcel trochu okoreniť.“
Pardubice rozhodli o víťazstve už v prvom polčase, po ktorom viedli 2:0.
„Prvý polčas bol jasne v našej réžii. Plzeň nevedela, ako nás napádať. Škoda, že sme nevyužili ďalšie príležitosti.
Inkasovaný gól krátko po prestávke bol varovaním. Potom mali domáci prevahu, ale následne sme boli opäť lepší na lopte a zápas sme už dohrali,“ zhodnotil Krčík, ktorý spoluhráčom prisľúbil za cenný triumf odmenu.
„Určite bude. Finančná alebo vo forme občerstvenia. Nielen odo mňa, ale aj od trénera. Niekto mi už hovoril, že sa teší,“ dodal s úsmevom.
Pardubice vyhrali štvrtý z uplynulých piatich ligových duelov a na deviatu Plzeň strácajú už iba dva body.