Baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov - odveta
Česko - Turecko 1:1 (1:0)
/prvý zápas: 1:0, Česko postúpilo na ME 2027/
Českí futbaloví reprezentanti do 21 rokov postúpili na ME 2027. V barážovej odvete remizovali na domácej pôde s Tureckom 1:1. V prvom zápase zvíťazili 1:0.
Mladíci Česka sa na záverečnom turnaji predstavia štvrtýkrát za sebou a šiestykrát za posledných sedem šampionátov.
Zverenci trénera Michala Bíleka sa mená troch súperov v skupine dozvedia vo štvrtok 26. novembra pri žrebe v Belehrade.
Práve Srbsko spolu s Albánskom bude od 16. júna do 3. júla budúceho roka hostiť európsky šampionát, na ktorom sa predstaví 16 tímov. Pri posledných piatich účastiach na turnaji vypadlo Česko v skupine.
Z baráže, ktorú hrali Česi po rekordný desiaty raz, postúpili na záverečný turnaj po siedmy raz.
Podarilo sa im to aj pred dvoma rokmi proti Belgicku po podobnom priebehu: na jeho ihrisku najprv zvíťazili a v domácej odvete v Hradci Králové s ním remizovali 1:1.
Turecko si musí na druhý štart na "malom" Eure počkať. Doteraz sa na ňom predstavilo iba v roku 2000.