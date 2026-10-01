Po dvoch sezónach v Trnave mení dres. Stredopoliar posilnil posledný tím českej ligy

Posledný tím českej najvyššej futbalovej ligy Zlín posilnil počas reprezentačnej prestávky stredopoliar Miloš Kratochvíl.
Tridsaťročný hráč prišiel do klubu po vypršaní zmluvy so Spartakom Trnava. FC Zlín o tom informoval na svojej webovej stránke.
Kratochvíl strávil v Trnave dve sezóny. Predtým pôsobil v českej lige v Jablonci a Zbrojovke Brno.
V najvyššej českej súťaži nastúpil na 161 zápasov a strelil 19 gólov. Rodák z Karlových Varov pôsobil aj v Senici či Viktorii Plzeň.
Zlín má po deviatich ligových kolách iba jeden bod, ktorý získal pred reprezentačnou prestávkou za remízu 1:1 v Jablonci.