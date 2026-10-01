Po dvoch sezónach v Trnave mení dres. Stredopoliar posilnil posledný tím českej ligy

Na snímke vľavo Miloš Kratochvíl v drese Trnavy.
Na snímke vľavo Miloš Kratochvíl v drese Trnavy. (Autor: TASR)
ČTK|1. okt 2026 o 21:08
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V najvyššej českej súťaži nastúpil na 161 zápasov a strelil 19 gólov.

Posledný tím českej najvyššej futbalovej ligy Zlín posilnil počas reprezentačnej prestávky stredopoliar Miloš Kratochvíl.

Tridsaťročný hráč prišiel do klubu po vypršaní zmluvy so Spartakom Trnava. FC Zlín o tom informoval na svojej webovej stránke.

Kratochvíl strávil v Trnave dve sezóny. Predtým pôsobil v českej lige v Jablonci a Zbrojovke Brno.

V najvyššej českej súťaži nastúpil na 161 zápasov a strelil 19 gólov. Rodák z Karlových Varov pôsobil aj v Senici či Viktorii Plzeň.

Zlín má po deviatich ligových kolách iba jeden bod, ktorý získal pred reprezentačnou prestávkou za remízu 1:1 v Jablonci.

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

Česko

    Na snímke vľavo Miloš Kratochvíl v drese Trnavy.
    Na snímke vľavo Miloš Kratochvíl v drese Trnavy.
    Po dvoch sezónach v Trnave mení dres. Stredopoliar posilnil posledný tím českej ligy
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