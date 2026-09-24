Slovenský tréner brankárov dostal za nadávky rozhodcom pokutu. Zároveň aj dištanc

Tréner brankárov Matúš Kozáčik.
Tréner brankárov Matúš Kozáčik. (Autor: FC Viktoria Plzeň)
ČTK|24. sep 2026 o 15:40
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Člen realizačného tímu Plzne sa previnil v dueli na Slavii.

Tréner brankárov plzenského tímu Slovák Matúš Kozáčik dostal za nadávky smerom k rozhodcom v zápase futbalovej českej ligy proti Slavii zákaz činnosti na dve súťažné stretnutia a pokutu 10 000 českých korún.

Disciplinárna komisia potrestala aj Teplice a Slaviu za výtržnosti fanúšikov vo vzájomnom zápase.

Severočesi zaplatia pokutu 100 000 a Pražania 70 000 českých korún. Vo svojej tlačovej správe o tom informovala Ligová futbalová asociácia (LFA), ktorá v Česku riadi profesionálne súťaže.

Kozáčik počas aktívnej kariéry chytal aj za Slaviu. V závere šlágra 9. kola v Edene z lavičky protestoval proti tomu, že domáci útočník Tomáš Chorý dostal možnosť zopakovať pokutový kop, z ktorého v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve lídra tabuľky 2:1.

„Červená karta počas zápasu. Použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov či gest, kritika rozhodcov s použitím hanlivých výrazov slovami:

Jebe vám ku..., ste sa pos....,“ uviedol hlavný rozhodca Stanislav Volek do zápisu o stretnutí. Tréner Viktorie Radoslav Kováč po zápase povedal, že vylúčenie Kozáčika bolo príliš prísne. Rozhodca podľa neho mohol prejaviť viac citu.

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

Česko

    Tréner brankárov Matúš Kozáčik.
    Tréner brankárov Matúš Kozáčik.
    Slovenský tréner brankárov dostal za nadávky rozhodcom pokutu. Zároveň aj dištanc
    dnes 15:40
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