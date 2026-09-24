Slovenský tréner brankárov dostal za nadávky rozhodcom pokutu. Zároveň aj dištanc

Tréner brankárov plzenského tímu Slovák Matúš Kozáčik dostal za nadávky smerom k rozhodcom v zápase futbalovej českej ligy proti Slavii zákaz činnosti na dve súťažné stretnutia a pokutu 10 000 českých korún.
Disciplinárna komisia potrestala aj Teplice a Slaviu za výtržnosti fanúšikov vo vzájomnom zápase.
Severočesi zaplatia pokutu 100 000 a Pražania 70 000 českých korún. Vo svojej tlačovej správe o tom informovala Ligová futbalová asociácia (LFA), ktorá v Česku riadi profesionálne súťaže.
Kozáčik počas aktívnej kariéry chytal aj za Slaviu. V závere šlágra 9. kola v Edene z lavičky protestoval proti tomu, že domáci útočník Tomáš Chorý dostal možnosť zopakovať pokutový kop, z ktorého v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve lídra tabuľky 2:1.
„Červená karta počas zápasu. Použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov či gest, kritika rozhodcov s použitím hanlivých výrazov slovami:
Jebe vám ku..., ste sa pos....,“ uviedol hlavný rozhodca Stanislav Volek do zápisu o stretnutí. Tréner Viktorie Radoslav Kováč po zápase povedal, že vylúčenie Kozáčika bolo príliš prísne. Rozhodca podľa neho mohol prejaviť viac citu.