Škandál v českej lige. Sparta skórovala po faule, komisia potvrdila pochybenie rozhodcov

Gól futbalistov Sparty vo víkendovom zápase 14. kola najvyššej českej ligy v Plzni na 1:0 nemal platiť.
Útočník Pražanov Jonatan Brunes tesne pred strelením gólu fauloval domáceho stopéra Sampsona Dweha.
Uviedla to komisia rozhodcov Futbalovej asociácie ČR v utorkovom komuniké. Nórsky útočník otvoril v 17. minúte skóre šlágra, ktorý sa v Plzni skončil remízou 1:1.
VIDEO: Faul a gól Sparty od trinástej sekundy
Domáci hráči po zápase cítili veľkú krivdu a boli presvedčení, že ich rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Dominikom Starým v dôležitom momente výrazne poškodili.
Gól napokon platil a nezasiahol ani videorozhodca Marek Radina, hoci z opakovaných záberov bolo zrejmé, že Brunes tesne pred pokutovým územím zasiahol Dweha do nohy.
„Je až na počudovanie, že VAR (videorozhodca) do toho nezasiahol a vyriešili to asi za 20 sekúnd.
Je to škoda, pretože nás to stálo body. Už to nevrátime, ale myslím si, že na takejto úrovni by sa to malo riešiť oveľa lepšie,“ vyhlásil tréner Plzne Radoslav Kováč.
Rozhodcovská komisia dala Viktorii za pravdu. Brunes fauloval Dweha ešte pred pokutovým územím. Nasledovať mal priamy kop v prospech domáceho tímu.
„Útočiaci hráč podrazil obrancu tesne predtým, ako získal loptu a strelil gól,“ vysvetlila komisia vo videu.