Rozbité sedadlá, osvetlenie aj dvere. Fanúšikovia Brna poškodili vlak po prehre so Slaviou

Fanúšikovia futbalového klubu Zbrojovka Brno poškodili po sobotňajšej prehre s pražskou Slaviou v Edene vlak Českých dráh.
Vlak bol pre nich špeciálne objednaný na zápas a bežná verejnosť v ňom necestovala. Podľa hovorcu Českých dráh Petra Šťáhlavského poškodili šesť z deviatich vozňov. Rozbili v nich osvetlenie, sedadlá a vylomili dvere. V nedeľu o tom informovali Brněnský deník Rovnost a web Echo24.
Výšku škody hovorca Českých dráh neuviedol. „Bude vyčíslená po podrobnej komisionálnej prehliadke a bude uplatnená voči objednávateľovi vlaku,“ uviedol Šťáhlavský.
Špeciálny vlak najprv odviezol fanúšikov Zbrojovky z brnianskej stanice Dolní nádraží do pražského Edenu a následne späť.
VIDEO: Zostrih zápasu Slavia Praha - Zbrojovka Brno
Podľa Brněnského deníka Rovnost bol úplne zaplnený. Jeden z celkovo deviatich vozňov bol vyhradený pre rodiny, ďalší pre najtvrdšie fanúšikovské jadro z radov ultras a zvyšných sedem vozňov bolo určených pre ostatných fanúšikov Zbrojovky.
O zápas so Slaviou bol mimoriadny záujem. Celkovo 1024 vstupeniek do sektora hostí bolo podľa webu vypredaných v priebehu niekoľkých dní.
Bezprostredne po skončení zápasu zasahovala polícia, ktorá musela fanúšikov oboch klubov od seba oddeliť. Podľa jej vyjadrenia však nešlo o žiadny veľký incident.
„Pri sprevádzaní fanúšikov na vlak niekoľko osôb neuposlúchlo výzvy policajtov a ohrozovalo bezpečnosť na trati tým, že vbiehali do koľajiska,“ uviedol pre Brněnský deník Rovnost hovorca pražskej polície Richard Hrdina.
Zápas sa skončil prehrou Zbrojovky 0:4.