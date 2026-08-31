Je to neakceptovateľné, hovorí kapitán Sparty o výsledku derby. Sám mohol skórovať

V poradí 318. futbalové derby pražských „S“ ovládli v nedeľu hráči Slavie. Dvakrát udreli na začiatku oboch polčasov, raz v nadstavenom čase toho druhého a až nečakane ľahko získali dôležité tri body.
„Zošívaní“ zdolali Spartu po šiestich rokoch na jej štadióne a opäť 3:0. Hralo sa prvýkrát od škandalózneho súboja, ktorý v máji uťali nepokoje fanúšikov.
O góly hostí sa postarali výhradne letné posily – Wiktor Nowak, Danijel Šturm a Emmanuel Ayaosi. Slovenský brankár Jakub Surovčík odchytal v drese „rudých“ celý zápas, Ivan Schranz zo Slavie nastúpil v 71. minúte.
„Aby ste vyhrali derby vonku, na to je potrebných veľmi veľa vecí. Odvaha smerom dopredu, skvelá defenzíva tímu, obetavosť a aby si každý plnil úlohy, ktoré má,“ citoval idnes.cz kouča Slavie Jindřicha Trpišovského.
Krutá prehra pre Spartu
Slavia čakala na Letnej na víťazstvo tri roky, naposledy tam uspela vo finále pohára v máji 2023. V lige čakala ešte dlhšie a to od decembra 2020.
Tiež vtedy triumfovala 3:0 a natiahla rozdiel medzi oboma rivalmi v tabuľke na päť bodov. Rovnaký rozostup je medzi Slaviou a Spartou aj teraz.
VIDEO: Zostrih zápasu Sparta Praha - Slavia Praha
„Nezáleží na tom, či sme si zaslúžili viac. Prehrali sme 0:3, čo bolí. V mnohých aspektoch sme odohrali dobrý zápas, ale darovali sme súperovi tri góly,“ povedal sparťanský tréner Brian Priske.
České médiá sa zhodli, že trojgólová prehra je pre Spartu krutá.
„Takýto výsledok doma je pre nás jednoducho neakceptovateľný,“ uviedol Adam Karabec, kapitán Sparty a jeden z najlepších hráčov na ihrisku.
Práve on bol pri dvoch najväčších domácich šanciach. Najskôr mu jeho prekvapivý prízemný priamy kop vyrazil brankár Jakub Markovič, druhýkrát mu zase zobral gól reflexívnym zákrokom v situácii jeden na jedného.
„Dal som si dobrý dotyk a skúšal to obstreľovať na zadnú tyč vzduchom, pretože som videl, že sa blíži. Ani neviem ako to chytil. Možno som mal ísť do kľučky, pretože spomaľoval, ale ešte sa musím pozrieť,“ opísal Karabec.
Kľúčom k úspechu bola obrana
Tréner Slavie Trpišovský bol spokojný nielen s tromi gólovými údermi jeho hráčov, pochválil najmä defenzívu. To bol podľa neho kľúč k úspechu:
„Očakávali sme, že Sparta trochu zmení hru. Zjednoduší ju, bude chcieť hrať veľa lôpt za obranu a poskladá tím tak, aby bola silná vo vzduchu. Keď sme tu v uplynulých rokoch strácali, často sme inkasovali po štandardkách.
Tušili sme, že aj tentoraz nasadia to najvyššie, čo majú, a vedeli sme, že sú silní na krídlach. Mercado je absolútne rozdielový hráč, vedeli sme, že práve krídelníci pre nás budú nebezpečnejší ako útočníci.
Zamerali sme sa tentoraz viac na defenzívu, ale aj tak sme chceli byť priamočiari dopredu. Videli sme koridor, v ktorom by mohla byť Sparta zraniteľná, práve tadiaľto sme chceli naše útoky viesť, čo sa nám podarilo.
Chcel by som vystrúhať poklonu všetkým hráčom. Oni sú na ihrisku, oni sa musia rozhodovať. A rozhodovali sa skvele. Dobre sme zatvárali priestory, v ktorých súper mohol byť nebezpečný.“