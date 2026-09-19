Slovenský obranca odchod z Plzne už nerieši. O góle v premiére za Pardubice: Zapadlo to tam

Slovenský futbalista Dávid Krčík nepovažuje nečakaný odchod z Plzne za bolestivý, psychicky ho nezlomil.
Koniec vo Viktorii už nerieši a dokonca sa na ňom smeje. Dvadsaťsedemročný stopér je rád, že pri ligovom debute v drese Pardubíc prispel gólom k víťazstvu 2:1 nad Bohemians 1905.
Na tlačovej konferencii po zápase 9. kola najvyššej súťaže vyhlásil, že presne takúto víťaznú premiéru si pred domácimi divákmi predstavoval.
Krčík po prestupe do Plzne patril na jar k jej oporám. V minulej ligovej sezóne strelil aj so započítaním pôsobenia v Karvinej celkovo 12 gólov a bol jednoznačne najproduktívnejším obrancom celej súťaže.
VIDEO: Gól Krčíka
Ešte koncom augusta ako striedajúci hráč rozhodol gólom predĺženie odvety 4. predkola Európskej ligy proti Crvenej zvezde Belehrad.
V českej lige však po vylúčení v treťom kole v Tepliciach a následnom disciplinárnom treste už za Viktoriu nenastúpil.
Jeho pozícia na západe Čiech výrazne oslabila po odvolaní trénera Martina Hyského, ktorý si ho priviedol z Karvinej.
Po príchode kouča Radoslava Kováča a niekoľkých nových posíl do obrany by slovenský reprezentant zrejme prišiel o miesto v základnej zostave, preto v Plzni predčasne skončil. V Pardubiciach následne podpísal štvorročnú zmluvu.
Smejem sa nad tým, hovorí Krčík o konci v Plzni
„Bolestivé to (odchod z Plzne) nie je, už to ani neriešim. Som v Pardubiciach, sústredím sa len na nich, sú pre mňa jedinou prioritou. Musíme stúpať v tabuľke vyššie a vyššie.
Teraz sme z dvoch zápasov získali šesť bodov, po reprezentačnej prestávke nás čakajú ďalšie náročné zápasy.
Ešte k Plzni – smejem sa nad tým. Zlosť tam nie je, uvidíme vo vzájomnom (októbrovom) zápase, ako to dopadne,“ vyhlásil Krčík.
Za Východočechov prvýkrát nastúpil v stredu v 3. kole domáceho pohára na ihrisku divíznych Kozloviec.
Každému hráčovi gól pomôže
V sobotu sa v drese Pardubíc premiérovo predstavil v najvyššej súťaži a hneď sa uviedol gólom.
„Každému hráčovi gól pomôže, aj trochu so sebavedomím. Trochu sporný odchod z Plzne ma psychicky nezložil, som psychicky odolný. Najdôležitejšie je víťazstvo a tímový výkon,“ uviedol Krčík.
VIDEO: Krčík po podpise zmluvy
Prvý gól za Pardubice podľa neho chutil výborne. „Takto som si v hlave predstavoval víťaznú premiéru, aby sme pred reprezentačnou prestávkou vyhrali a predviedli dobrý výkon.
Samozrejme, boli tam rezervy, o ktorých vieme. Veľmi vybojované tri body,“ myslí si Krčík.
Bývalý hráč Jihlavy otvoril skóre už po necelých dvoch minútach strelou spoza šestnástky k žrdi.
Vystrelil som a zapadlo to tam
„Najskôr som chcel dať Tankisovi (Tankovi) prihrávku, aby bol sám v šestnástke, ale nikto na mňa nevystupoval.
Potom som mohol strieľať, ale dal som si ešte jeden dotyk navyše, možno taký dlhší.
Potom na mňa vystúpil hráč a na iné riešenie som už ani nemal čas. Tak som vystrelil a zapadlo to tam,“ skonštatoval Krčík.