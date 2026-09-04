V Plzni by prišiel o miesto v zostave, preto odchádza. Viem dávať góly, hovorí Slovák

Futbalista Dávid Krčík prestúpil z Plzne do Pardubíc. Dvadsaťsedemročný stredný obranca, ktorý je súčasťou kádra slovenskej reprezentácie, v piatok podpísal v novom pôsobisku zmluvu na štyri roky.
Východočeský klub o tom informoval na svojej webovej stránke. Krčíka si v zime priviedol z Karvinej dnes už bývalý tréner Viktorie Martin Hyský, ktorého vedenie plzenského klubu v auguste odvolalo pre zlý vstup do sezóny.
Nový kouč Radoslav Kováč nasadil slovenského obrancu ako striedajúceho hráča do predĺženia odvetného zápasu 4. predkola proti Crvenej zvezde Belehrad a stopér rozhodol dvojzápas gólom na 5:1.
V domácej súťaži Krčík od vylúčenia v treťom kole v Tepliciach a následného disciplinárneho trestu nenastúpil.
Po príchode Kováča a niekoľkých nových posíl do obrany by slovenský reprezentant zrejme prišiel o miesto v základnej zostave, preto na západe Čiech predčasne končí jeho pôsobenie.
Na jar pritom patril k oporám tímu. V minulej ligovej sezóne strelil 12 gólov a bol jednoznačne najproduktívnejším obrancom celej súťaže. Za slovenskú seniorskú reprezentáciu má na konte dva štarty, oba v tomto roku.
„Dávid mal vždy výborný prístup a správal sa ako profesionál. Napríklad jeho posledný gól proti Crvenej zvezde bol nezabudnuteľný.
Aktuálne by pod novým trénerom nedostával toľko príležitostí, koľko by si sám predstavoval. Po vzájomnej dohode sa teda naše cesty rozchádzajú,“ uviedol športový riaditeľ Viktorie Martin Vozábal.
„Pocity sú vynikajúce. Som veľmi vďačný Pardubiciam, že o mňa prejavili taký obrovský záujem. Cítim z nich veľkú dôveru a chcem sa im za ňu odvďačiť na ihrisku.
Viem dávať góly, čo som potvrdil aj v minulej sezóne. Pevne teda verím, že týmito gólmi pomôžem aj Pardubiciam,“ povedal Krčík.