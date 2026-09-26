ONLINE: Česko - Chotvátsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)

Česká futbalová reprezentácia štartuje v novom ročníku A-divízie Ligy národov 2026/2027.
Česi odohrajú úvodný zápas už dnes o 20:45 proti Chorvátsku v pražskej Fortuna Aréne.
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ONLINE PRENOS: Česko - Chotvátsko (futbal, Liga národov, A-divízia, 3. skupina, výsledky, sobota, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 3 2026/2027
26.09.2026 o 20:45
Česko
0:0
(0:0)
18' minúta
Prebiehajúci
Chorvátsko
Prehľad
Rozhodca: Sozza – Bindoni, Imperiale – Collu – Marini.
Prenos
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Chorvátsko stále na lopte, už na polovici českého tímu. Hostia kontrolujú priebeh stretnutia.
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Chorvátski futbalisti s postupnou rozohrávkou z vlastnej polovice ihriska.
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Chorváti si napokon vybojovali hneď niekoľko rohových kopov, výraznejšie z nich ale brankára Horníčka neohrozili. Česko si potom vybojovalo loptu prostredníctvom aktívneho Karabca.
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Po aktivite Kovačića vystrelil Ivanović, s úspechom sa ale nestretol. Česko loptu odvrátilo na rohový kop.
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Horníčka napodobnil aj chorvátsky brankár Livaković, ktorý sa dostal k lopte po spolupráci s Gvardiolom.
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Zahral si aj Horníček, loptu prevzal po nepresnosti v chorvátskej rozohrávke.
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Ambros si narazil loptu s Červom a zložil sa na zem, rozhodca ale nedovolený zákrok neodpískal.
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Česká kombinácia v strede ihriska mohla pokračovať po chorvátskom faule na Červa.
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Hložek sa snažil rýchlym vhadzovaním nájsť Šulca, s úspechom sa ale nestretol.
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A ďalšie chorvátske vhadzovanie v blízkosti českej šestnástky, za postrannú čiaru poslal loptu brankár Horníček.
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Chorvátsko sa drží na polovici českého tímu, na vhadzovanie pri rohovej zástavke loptu odvrátil Hranáč.
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V strede hracej plochy bol faulovaný Ambros, nedovolene ho zastavil Ivanović.
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Úvodný výkop mali k dispozícii domáci futbalisti z Česka, zaobstaral ho Michal Sadílek.
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Zápas sa začal.
Úvodné zostavy:
Česko: Horníček – Coufal (C), Hranáč, Chaloupek, Sláma – Červ, Šulc, Sadílek – Karabec, Hložek, Ambros
Náhradníci: Kinský, Kovář – Kričfaluši, Zmrzlý, Šubert, Sejk, Vitík, Bucha, Radosta, Macek, Král, Sáček
Tréner: Santiago Denia
Chorvátsko: Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić (C), Kovačić – L. Sučić, P. Sučić, F. Ivanović – Matanović
Náhradníci: Pandur, Kotarski – Smolčić, Šutalo, Majer, Kramarić, Budimir, Vlašić, Mario Pašalić, Beljo, Marco Pašalić, Mišić
Tréner: Slaven Bilić
Rozhodcovia: Sozza – Bindoni, Imperiale – Collu – Marini
Česko: Horníček – Coufal (C), Hranáč, Chaloupek, Sláma – Červ, Šulc, Sadílek – Karabec, Hložek, Ambros
Náhradníci: Kinský, Kovář – Kričfaluši, Zmrzlý, Šubert, Sejk, Vitík, Bucha, Radosta, Macek, Král, Sáček
Tréner: Santiago Denia
Chorvátsko: Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić (C), Kovačić – L. Sučić, P. Sučić, F. Ivanović – Matanović
Náhradníci: Pandur, Kotarski – Smolčić, Šutalo, Majer, Kramarić, Budimir, Vlašić, Mario Pašalić, Beljo, Marco Pašalić, Mišić
Tréner: Slaven Bilić
Rozhodcovia: Sozza – Bindoni, Imperiale – Collu – Marini
Českí futbalisti sa prvýkrát predstavia pod vedením nového španielskeho trénera Santiho Deniu. Juhoeurópsky kormidelník prevzal reprezentačný výber po Miroslavovi Koubekovi, ktorý skončil po letných MS v Severnej Amerike. Česko na šampionáte nepostúpilo zo skupiny a jediný bod zaknihovalo za remízu s Juhoafrickou republikou. V A-skupine Ligy národov teraz bude čeliť silnému Chorvátsku, ktoré ale na MS taktiež neurobilo výraznejšiu dieru do sveta – zverenci Slavena Bilića vypadli na lopate Portugalska v zápase šestnásťfinále. Hlavne v prípade Česka pôjde zrejme najmä o skúšku novicov v reprezentačnom výbere.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 1. kola A-ligy ligovej fázy európskej Ligy národov UEFA. Proti sebe nastúpia Česko a Chorvátsko. Zápas sa začne o 20:45.