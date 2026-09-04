Slovák na lavičke Liberca žiari. Fodrek získal v českej lige prestížne ocenenie

Tréner Branislav Fodrek na lavičke Slovana Liberec.
Tréner Branislav Fodrek na lavičke Slovana Liberec. (Autor: Jarda Appeltauer/fcslovanliberec.cz)
TASR|4. sep 2026 o 16:01
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Prebral Liberec pred začiatkom sezóny po odchode z Dunajskej Stredy.

Slovenský futbalový kormidelník Branislav Fodrek získal v najvyššej českej súťaži ocenenie pre Trénera mesiaca.

Jeho Slovan Liberec má po vydarenom vstupe do ročníka na konte trinásť bodov, pripísal si remízu so Slaviou Praha a zvíťazil na pôde Viktorie Plzeň.

V tabuľke patrí Libercu po šiestich kolách 3. miesto bod za vedúcou Slaviou.

Liberec prehral zo šiestich ligových duelov len jeden. Triumf 3:1 nad Plzňou v úvodnom kole prišiel ešte na konci júla.

Nasledovala síce domáca prehra s Teplicami 0:1, no odvtedy Slovan nespoznal v lige premožiteľa.

Fodrekovi zverenci zvíťazili na pôde Zbrojovky Brno, remizovali so Slaviou a s čistým kontom si poradili s dvojicou Zlín - Hradec Králové. Zároveň majú s tromi inkasovanými gólmi zatiaľ najlepšiu defenzívu v súťaži.

Slovenský kouč prebral Liberec pred začiatkom sezóny po odchode z lavičky DAC Dunajská Streda.

Mužstvo zo Žitného ostrova priviedol v minulom ročníku k druhému miestu za majstrovským Slovanom Bratislava, pripomenul oficiálny web českej Chance ligy.

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Tréner Branislav Fodrek na lavičke Slovana Liberec.
    Tréner Branislav Fodrek na lavičke Slovana Liberec.
    Slovák na lavičke Liberca žiari. Fodrek získal v českej lige prestížne ocenenie
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