Slovák na lavičke Liberca žiari. Fodrek získal v českej lige prestížne ocenenie

Slovenský futbalový kormidelník Branislav Fodrek získal v najvyššej českej súťaži ocenenie pre Trénera mesiaca.
Jeho Slovan Liberec má po vydarenom vstupe do ročníka na konte trinásť bodov, pripísal si remízu so Slaviou Praha a zvíťazil na pôde Viktorie Plzeň.
V tabuľke patrí Libercu po šiestich kolách 3. miesto bod za vedúcou Slaviou.
Liberec prehral zo šiestich ligových duelov len jeden. Triumf 3:1 nad Plzňou v úvodnom kole prišiel ešte na konci júla.
Nasledovala síce domáca prehra s Teplicami 0:1, no odvtedy Slovan nespoznal v lige premožiteľa.
Fodrekovi zverenci zvíťazili na pôde Zbrojovky Brno, remizovali so Slaviou a s čistým kontom si poradili s dvojicou Zlín - Hradec Králové. Zároveň majú s tromi inkasovanými gólmi zatiaľ najlepšiu defenzívu v súťaži.
Slovenský kouč prebral Liberec pred začiatkom sezóny po odchode z lavičky DAC Dunajská Streda.
Mužstvo zo Žitného ostrova priviedol v minulom ročníku k druhému miestu za majstrovským Slovanom Bratislava, pripomenul oficiálny web českej Chance ligy.