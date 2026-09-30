Meno trénera kričal celý štadión. Česi znovu prehrali, no Španiel si ich získal

Santi Denia
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Santi Denia (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. sep 2026 o 08:06
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Česko verí, že pod novým trénerom našlo správnu cestu.

Hoci nový španielsky tréner Santi Denia nedokázal s českými futbalistami ani v druhom stretnutí Ligy národov proti favoritovi bodovať a s tímom v dlhom oslabení podľahol Anglicku 0:2, bol na svoj tím za predvedený výkon hrdý.

52-ročný rodák z Albacete cíti dôveru od hráčov a nepochybuje, že sa spoločne vydali správnou cestou. Na tlačovej konferencii tiež uviedol, že sa nehnevá na vylúčeného záložníka Pavla Šulca.

Český tím pod novým trénerom rovnako ako pri sobotňajšej porážke 1:2 s Chorvátskom herne obstál, na body však ani tentoraz nedosiahol.

"Z výsledku sme samozrejme sklamaní, ale hrať v desiatich je skrátka veľmi ťažké. Zvlášť ešte proti Anglicku, jednému z najlepších tímov na svete. Červená karta bola kľúčovým momentom stretnutia," poznamenal Denia.

"Sme veľmi hrdí na tím, na jeho výkon v zápase, na jeho postupný vývoj. Sme veľmi spokojní so všetkými hráčmi, všetci do toho dali 100 percent. Myslím, že celý realizačný tím cíti dôveru od hráčov. Absolútne nepochybujeme, že toto je správna cesta," uviedol Denia, ktorý v lete nahradil Miroslava Koubka.

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Ťažké zápasy sú najlepší možný scenár

Šulcovi vylúčenie po zákroku na Elliota Andersona v polovici úvodného dejstva veľmi nezazlieval.

"Ešte som to nemal možnosť vidieť v televízii. Ale nebola to individuálna chyba, toto sa jednoducho vo futbale môže stať. Prišiel o loptu, tá reakcia bola, že sa ju snažil získať späť.

My Šulcovi veríme, je pre tím veľmi dôležitý. Je to neskutočný hráč, môže hrať na viacerých pozíciách, v tíme ho potrebujeme. Budúci zápas (v Španielsku) hrať (kvôli trestu) nebude, oddýchnuť si a v Anglicku ho budeme potrebovať," načrtol Denia k ďalšiemu programu.

Vo zvyšných dvoch vonkajších zápasoch prebiehajúceho reprezentačného okna budú jeho zverenci ešte väčším outsiderom. Tréner však náročné duely víta.

"Je to najlepší možný scenár, aby sa hráči ukázali. Pre hráčov to sú ťažké a náročné zápasy, ale podľa mňa je to naozaj ten najlepší spôsob, ako môžu rásť. Chceme proti takto silným tímom hrať s ohľadom na ďalší rozvoj tímu. Je to len dobre pre všetkých hráčov, aby verili tomu, čo chceme hrať," uviedol Denia.

Fotogaléria zo zápasu Česko - Anglicko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Na snímke futbalista Anglicka Elliot Anderson (biely dres), ktorého fauloval hráč Česka Jiří Sláma počas zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.
Na snímke futbalisti Anglicka Myles Lewis-Skelly (vľavo) a Harry Kane sa rozcvičujú pred zápasom A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.
Na snímke futbalista Česka Pavel Šulc (15), ktorý dostal červenú kartu, odchádza z ihriska počas zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.
Na snímke futbalista Anglicka Elliot Anderson (biely dres), ktorého fauloval hráč Česka Jiří Sláma počas zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.
25 fotografií
Na snímke futbalista Anglicka Morgan Rogers (vľavo) a hráč Česka Michal Sadílek bojujú o loptu počas zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Anglicko v Prahe v utorok 29. septembra 2026.England's Anthony Gordon celebrates after scoring firts goal during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Anthony Gordon celebrates after scoring firts goal during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's coach Thomas Tuchel reacts during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Harry Kane reacts during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England goalkeeper James Trafford catches the ball in front of Czechia's Robin Hranac during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Morgan Rogers, left, and Czechia's Michal Sadilek pfp during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Anthony Gordon, left, and Czechia's Matej Radosta fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Anthony Gordon, left, and Czechia's Matej Radosta fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's Jiri Slama pulls England's Bukayo Saka during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's Pavel Sulc collides with England goalkeeper James Trafford during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's Michal Sadilek in action in front of England's Harry Kane during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's coach Santi Denia walks onto the pitch before the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Harry Kane reacts during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's coach Thomas Tuchel stands before the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's coach Santi Denia sits on the bench before the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Czechia's Pavel Sulc collides with England goalkeeper James Trafford during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Bukayo Saka sends a cross by Czechia's Jiri Slama during the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's coach Thomas Tuchel stands before the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Harry Kane warms up for the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)England's Harry Kane warms up for the UEFA Nations League soccer match between Czechia and England in Prague, Czechia, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

Zápas s Anglickom nedohral záložník Adam Karabec, tesne pred pauzou musel kvôli zraneniu striedať.

"Myslím, že ide o problém s členkom. Pravdepodobne ho pošleme v stredu na prehliadku. Budeme musieť počkať na výsledky a uvidíme, ako na tom bude. Ja dúfam, že bude k dispozícii, ale jeho zdravie je samozrejme prioritou," skonštatoval niekdajší hráč Atlétika Madrid.

Už po druhom zápase v novej funkcii sa dočkal sympatického prijatia od českých fanúšikov, ktorí v Edene skandovali jeho meno.

"Je to pekné, ale ja som to nepočúval. Najdôležitejšie je, aby fanúšikovia podporovali hráčov. Realizačný tím je v pozadí, hlavní sú vo futbale hráči," poznamenal Denia.

Proti k Španielom chce mať k dispozícii dôležitého hráča

Zatiaľ nie je rozhodnutý, ako veľmi zmení v nadchádzajúcich dvoch vonkajších zápasoch základnú zostavu.

"V tejto chvíli je plán predovšetkým na regeneráciu, aby hráči boli stopercentní. Zhodnotíme si výkon proti Anglicku a potom sa rozhodneme. Je možné, že proti Španielsku nastúpi iná jedenástka. Rozhodneme sa ale až po konzultáciách s lekárskym tímom. Ak budú hráči stopercentne fit a pripravení, budú hrať. Ale je to naozaj náročný program," pripustil Denia.

Verí, že už bude mať k dispozícii obrancu Vladimíra Coufala, ktorý kvôli zraneniu vynechal duel s Anglickom.

"Dúfame, že bude pripravený a dá sa dokopy. Je to pre nás dôležitý hráč aj smerom do kabíny. Keď hovorí, ostatní ho počúvajú, aj to je dôležité," poznamenal Denia, ktorý predvlani doviedol rodnú krajinu k zlatej medaile na olympijských hrách v Paríži.

Proti Španielsku by mohol do bránky nasadiť tretieho z gólmanov, na šancu ešte čaká Antonín Kinský.

"Možné to je. Pravdou je, že veríme všetkým trom brankárom. To, čo predvádzajú na tréningu, je až neskutočné, skoro nikto im nedokáže dať gól. Stopercentne im veríme, všetci majú top úroveň," uviedol kouč.

Tabuľka 3. skupiny A-divízie

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    Santi Denia
    Santi Denia
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