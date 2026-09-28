Povinnosť vyhrať? Je priskoro, vraví Tuchel. Česko ho zaujalo španielskym štýlom

Tréner Thomas Tuchel odmietol, že by pre futbalistov Anglicka bolo víťazstvo v utorňajšom druhom stretnutí Ligy národov v Prahe proti Česku povinnosťou.
53-ročný Nemec vyzdvihol súperov výkon v sobotňajšej premiére pod koučom Santim Deniom, v hre videl jasné španielske prvky a tím naňho pôsobil veľmi organizovane.
Na tlačovej konferencii Tuchel tiež uviedol, že by najradšej nerobil žiadne zmeny v základnej zostave.
Angličania vstúpili do Ligy národov sobotňajšou porážkou 2:3 s čerstvými majstrami sveta zo Španielska a v Prahe nechcú pripustiť ďalšiu stratu.
"Myslím, že je príliš skoro na to hovoriť o povinných výhrach. Všeobecne vždy chceme do zápasu ísť s cieľom zvíťaziť, rovnako tomu bude zajtra. Stále je to elitná skupina Ligy národov, takže nás čaká ťažký zápas," povedal Tuchel.
"Rešpektujeme súpera, ktorý má nového trénera. Je to pre nás výzva, keď hráte v Prahe proti Česku, je to vždy ťažké. Chceme sa pokúsiť vyhrať skupinu a postúpiť, ale je príliš skoro hovoriť o nejakej povinnosti," doplnil kouč, ktorý prevzal anglický celok predvlani na jeseň.
V českej hre je vidno španielsky rukopis
Český tím naňho napriek porážke 1:2 s Chorvátmi urobil v sobotňajšej premiére pod Deniom dojem.
"Analyzovali sme si iba jeden zápas, lebo majú nového trénera. Videli sme veľa vzorcov, ktoré poznáme zo španielskeho prostredia. Veľa flexibilná záloha, veľa zmien pozícií, krídla v útoku, stopéri podporovali ofenzívu.
Videli sme, že pod novým trénerom hrajú veľa organizovane, zároveň aj veľmi plynulo. Tím je pripravený pod novým koučom vstrebávať nové návyky a myšlienky. Hráči majú veľa motivácie, chcú sa dobre uviesť a urobiť dojem," povedal Tuchel.
"Proti Chorvátsku to bol veľmi vyrovnaný zápas. Česku nebol kvôli ofsajdu uznaný gól (na 2:2), pritom to bola úžasná akcia. Česi navyše budú v domácom prostredí. Aj keď ste podceňovaný tím a nie ste favorit, toto vám veľa pomôže. Pristupujeme k zápasu s rovnakou vážnosťou ako k akémukoľvek inému súperovi," uviedol tréner bronzových medailistov z letného svetového šampionátu.
Verí, že jeho mužstvo nadviaže na solídny výkon proti Španielsku. "Myslím, že sme ukázali odvahu, náš štýl, identitu. Povedal by som, že sme počas celých 90 minút odohrali skvelý zápas. Vytvorili sme si veľa sľubných šancí, žiaľ, niektoré sa nám nepodarilo premeniť.
Bolo to sľubné, Španielsku sme to neuľahčili. Mohli sme poraziť majstrov sveta, žiaľ, urobili sme určité chyby, čo sa stáva. Výsledok nie je dobrý, ale odnášame si veľa dobrého. Chceme si to zopakovať zajtra, aj keď to bude zápas za úplne iných okolností, v inom prostredí," poznamenal Tuchel.
Nikoho nebudú šetriť
Angličania po vzore veľkých tímov neabsolvovali tradičný predzápasový tréning v Prahe, ale ešte v domácom prostredí. Tuchel pripustil, že nerád siaha k zmenám v základnej zostave, kvôli rekordne dlhému zrazu ale možno bude musieť urobiť výnimku.
"Samozrejme, najradšej by som poslal na ihrisko ten istý tím. Nikoho šetriť nebudeme, ale musíme ešte prebrať situáciu so zdravotníckym personálom, musíme chrániť zdravie hráčov.
Tento formát je náročnejší ako kedykoľvek predtým, máte len dva dni na regeneráciu medzi zápasmi, potom letíte do iného prostredia. Musíme meniť aj tréning," tvrdil Tuchel.