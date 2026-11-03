Česi lovia hráčov s českými koreňmi po celom svete. Ako je na tom Slovensko?

Česká futbalová reprezentácia, ktorej sa v leta ujal španielsky tréner Santi Denia, hľadá pod novým vedením v zahraničí hráčov s českými koreňmi.
Začiatkom októbra mal v zápase Ligy národov proti Španielsku premiéru útočník Glasgow Rangers Ryan Naderi.
Najnovšie český futbal objavil talent z akadémie legendárnej La Masie – Oriana Gorena.
„Sme s ním v kontakte, rovnako aj s jeho rodinou a manažérom. Myslím si, že je to obrovský talent. Nielen pre česko-izraelský futbal, ale celkovo,“ povedal Pavel Nedvěd v podcaste SportBar českého portálu iDNES.cz.
Sedemnásťročný záložník s izraelským a českým občianstvom sedel na lavičke Barcelony počas posledného El Clásica.
Česi už majú vytipovaného aj ďalšieho adepta, tentoraz z Južnej Ameriky.
Mohol by ísť podobnou cestou aj Slovenský futbalový zväz? Ktorí hráči so slovenskými koreňmi by pripadali do úvahy?
Naderi otvoril dvere
Prípad útočníka Rangers Ryana Naderiho ukázal Čechom novú cestu. Dvadsaťtriročný futbalista sa narodil v Nemecku, otec je Bulhar a mama Češka. Upozornil na neho asistent reprezentácie Radek Bejbl, ktorý ho sledoval už dávnejšie.
„Videli sme, že sa mu darí. Kontaktovali sme mamu, ktorá bola veľmi aktívna. Stála o to, aby Ryan hral za národný tím,” vysvetlil pre sport.cz generálny manažér českej reprezentácie Pavel Nedvěd.
Podľa neho ide o tému, ktorú v minulosti podcenil. „Príchod zahraničných trénerov nám zapol kontrolku v hlave, že sa tejto problematike chceme venovať. Tých hráčov je na moje prekvapenie viac než dosť,” priznal.
Česi pritom nezačínajú od nuly. Za ich mládežnícke výbery nastupuje aj Louis Thomas Buffon, syn legendárneho talianskeho brankára a českej modelky Aleny Šeredovej.
Popri hľadaní nových tvárí riešia aj možný návrat Patrika Schicka, ktorý v Bundeslige predvádza vynikajúce výkony.
Nedvěd nepredpokladá, že sa objaví na novembrovom zraze pred vyvrcholením Ligy národov, dvere do reprezentácie mu však nechávajú otvorené pred kvalifikáciou.
Slovensko má menej možností
Pravidlá FIFA umožňujú hráčovi reprezentovať krajinu, kde sa narodil on, jeho rodič alebo starý rodič.
Zmeniť reprezentáciu môže raz, ak za pôvodný A-tím odohral najviac tri súťažné zápasy pred dovŕšením 21 rokov a nehral na záverečnom turnaji.
Podmienkou je však aj štátne občianstvo, a tu je Slovensko v porovnaní s niektorými susedmi prísnejšie. Napríklad Maďarsko umožňuje za určitých podmienok získať občianstvo aj potomkom ľudí narodených na území bývalého Uhorska pred rokom 1920, čo mu dáva oveľa širší okruh potenciálnych hráčov.
Slovensko už v minulosti malo napríklad záujem o hráča so slovenskými koreňmi. Stredopoliar Ludovit Reis, ktorý pravidelne hrá Bundesligu za Werder Brémy, však o slovenský dres nemal záujem.
„Chcem reprezentovať Holandsko. Som Holanďan. Ak by som mal príležitosť, chcem hrať za Holandsko. Je tu viac kvality, pôsobenie po boku takých kvalitných hráčov mi pomôže v rozvoji,” vyhlásil v roku 2018.
V roku 2022 sa však situácia zmenila. „Ludovit sa o Slovensku vyjadruje pozitívne, má rád Slovensko. Všetkému rozumie, rozpráva lámanou slovenčinou. Už pri našom prvom telefonáte bol milo prekvapený a rád, že prichádza do úvahy možnosť reprezentovať Slovensko,“ povedal vtedy pre Šport.sk Marek Mintál, asistent trénera Štefana Tarkoviča.
Reisa však do reprezentácie nezavolali. Dodnes neodohral ani jeden zápas za A-tím žiadnej krajiny. Za Holandsko nastupoval iba v mládežníckych výberoch, naposledy v kvalifikácii ME do 21 rokov, takže slovenská cesta je pre neho formálne stále otvorená.
Jeho kariéra sa medzitým poriadne rozbehla. Ako kapitán vrátil Hamburger SV do Bundesligy a potom prestúpil do Club Bruggy. V auguste 2026 zamieril do Werderu. Na otázku, aká je s ním situácia dnes, SFZ konkrétne neodpovedal.
Zväz zakladá databázu
Podľa hovorcu Slovenského futbalového zväzu Juraja Čurného SFZ začína vytvárať a priebežne aktualizovať databázu hráčov, ktorí by mohli nastúpiť za slovenské reprezentácie.
Na starosti ju bude mať Eduard Vilčinský, jeden z trénerov mládežníckych výberov. „V krátkom čase bude aj na webe SFZ vytvorená špeciálna sekcia, prostredníctvom ktorej chceme komunikovať v tejto oblasti,“ doplnil Čurný.
Kým Česi už majú za sebou prvý úspešný prípad, Slovensko je na začiatku. Do databázy sa podľa hovorcu dostanú aj hráči, na ktorých sme sa konkrétne pýtali.
Jeden Urblík zostal, druhý odišiel
Hovorca SFZ ozrejmil situáciu ohľadom bratrancov Urblíkovcov. Tridsaťročný stredopoliar Jozef Urblík, ktorý hrá v Maďarsku za Vasas, je podľa zväzu viazaný na Slovensko.
„Keďže už nastúpil (po dovŕšení 21 rokov) za slovenskú reprezentáciu do 21 rokov, nemôže nastúpiť za iné ako slovenské áčko. Či sa tak prípadne stane, je v kompetencii trénera,“ uviedol Čurný.
Maďari ho chceli povolať aj do reprezentácie na septembrovo-októbrový reprezentačný zraz, ale narazili na problém.
Mladší Norbert Urblík (2004), rodák zo Šiah, sa vybral opačným smerom. Od trinástich rokov vyrastal v akadémii Győru, prešiel aj cez DAC Dunajská Streda a podľa SFZ sa rozhodol reprezentovať Maďarsko.
Koho by mohol zväz osloviť
Sportnet vytipoval niekoľko zaujímavých futbalistov, ktorí majú slovenských predkov a nikto z nich zatiaľ nenastúpil za A-tím inej krajiny:
- Yanai Distalfeld (21 rokov, Hapoel Jeruzalem): ľavonohý stredopoliar, ktorý hrá za izraelskú dvadsaťjednotku kvalifikáciu ME U21. Izraelský portál One uviedol v roku 2024, že má okrem izraelského občianstva aj slovenské.
- Marcel Alphonsus (17, Austria Viedeň): mladý brankár rezervy Young Violets a rakúsky mládežnícky reprezentant. Pred niekoľkými dňami podpísal zmluvu s Austriou do roku 2029. V roku 2023 absolvoval tréningový kemp brankárov SFZ. Jeho otec pochádza z Nigérie.
- Luka Petrič (18, Sporting): odchovanec Slovana Bratislava, ktorý nastupuje v mládežníckych reprezentáciách za Srbsko. Slovenský pas získal, vďaka pobytu na území Slovenska.
- Dominik Dobis (17, Salzburg): talentovaný útočník z Rakúska. Minulý rok sa stal vicemajstrom sveta v kategórii U17. V roku 2026 neodohral ani jeden zápas z dôvodu pretrhnutia krížového väzu. O jeho spojitosti so Slovenskom informoval Sky Sport austria.