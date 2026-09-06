Trest za výtržnosti a potýčky: Slávne Old Firm derby sa odohrá bez fanúšikov hostí

Ryan Naderi.
Ryan Naderi. (Autor: TASR/AP)
ČTK|6. sep 2026 o 12:31
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Fanúšikovia oboch tímov vbehli na ihrisko v marcovom štvrťfinále pohára a pobili sa. Liga reagovala zákazom.

Glasgowské futbalové derby medzi Celticom a Rangers bude v tejto sezóne bez fanúšikov hostí.

Veľkí rivali sa na tom dohodli v reakcii na výtržnosti v marcovom štvrťfinále Škótskeho pohára, v ktorom priaznivci vbehli na ihrisko a pobili sa.

Opatrenie oznámilo vedenie škótskej ligy.

„Z pohľadu bežného fanúšika je to naozaj smutné,“ povedal tréner Celticu Martin O’Neill televíznej stanici Sky Sports. „Derby je jeden z najfenomenálnejších zápasov v európskom futbale, ak nie na svete. Je to jednoducho šláger,“ poznamenal.

VIDEO: Výtržnosti na Old Firm derby

História zápasov nazývaných Old Firm derby siaha až do roku 1888 a stretnutia sú vyhlásené svojou atmosférou.

Oba tímy škótskemu futbalu vládnu. Úradujúci šampión Celtic má 56 titulov, Rangers získali o jeden menej.

Tabuľka škótskej Premiership

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