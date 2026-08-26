Trápny večer a nočná mora, Celtic viedol 4:0 a nepostúpil. Máme, čo sme si zaslúžili, vraví kapitán

Mala to byť jednoduchá formalita, stala sa z toho nočná mora.
Trápny večer či šokujúci kolaps. Týmito slovami označili škótske médiá vypadnutie Celticu Glasgow v predkole Ligy majstrov.
V odvete na pôde LASK Linz stratili luxusný náskok. Doma zvíťazili 3:0 a vonku viedli 1:0.
Postup do prestížnej súťaže však oslavuje rakúsky celok. V utorok večer triumfoval 4:1 v riadnom hracom čase a rozhodujúci gól pridal v predĺžení. V milionárskej súťaži sa predstaví po prvý raz.
Keď v 21. minúte otvoril skóre kapitán hostí Callum McGregor, zdalo sa, že o postupujúcom je definitívne rozhodnuté. Celtic v tej chvíli viedol v súčte oboch duelov už 4:0.
Rakúsky výber sa však nevzdal a predviedol famózny obrat. V 32. minúte domáci vyrovnali, po zmene strán v 48. a 58. minúte preklopili misky váh na svoju stranu a v 90. minúte poslali zápas gólom na 4:1 do predĺženia.
V ňom dokonal senzačný postup Linzu v 109. minúte Samuel Adeniran, pre ktorého to bol druhý gól v zápase.
VIDEO: Zostrih odvetného zápasu LASK Linz - Celtic FC
„Je to ťažké vysvetliť. Do polčasu sme to mali mať vybavené. Oni sa po ňom vrátili zúriví. Beriem za výsledok zodpovednosť,“ zhodnotil duel tréner Martin O'Neill, ktorý priznal, že na striedačke sa nikdy necítil horšie.
BBC po stretnutí výstižne napísala, že O'Neill sa po tomto kolapse nemal kde skryť.
Na ihrisku ich bili
Zlyhanie má pre Celtic o to trpkejšiu príchuť, že v rovnakej fáze stroskotal aj minulý rok, keď po penaltách vypadol s kazašským Kajratom Almaty.
Celkovo v predkole Ligy majstrov zlyhal už šiestykrát za sebou.
Útecha v podobe skupinovej fázy Európskej ligy je pre klub len slabou náplasťou, keďže blamážou v Rakúsku prišiel o desiatky miliónov libier.
„Postup do Ligy majstrov je veľká vec z každého aspektu - financie, prestíž. Avšak musíme sa z toho vzchopiť. A to je opäť moja zodpovednosť.“
Ostrou kritikou nešetril ani bývalý manažér klubu Neil Lennon:
„Celtic vyzeral veľmi vyčerpane a krehko v súbojoch. Celý čas to vyzeralo, že víťaz bude jasný a LASK za to patrí veľký kredit. Celtic na ihrisku bili po fyzickej aj futbalovej stránke a mohli zvíťaziť ešte vyšším rozdielom.“
Sklamanie neskrýval ani bývalý brankár Celticu Kasper Schmeichel, ktorý duel spolukomentoval ako expert pre Amazon Prime: „Je to absolútna nočná mora. Najbližších pár dní bude pre klub peklom.“
40 striel
„Dostali sme, čo sme si zaslúžili,“ nešetril kritikou kapitán Celticu Callum McGregor. „Celý zápas sme boli pasívni. Vyzerali sme ustráchane ísť si za výhrou. Keď v takomto zápase vyhrávate 1:0 a stále to neustojíte, nemôžete mať žiadne výhovorky.“
Slová McGregora potvrdzuje aj pohľad na štatistiky. LASK vyslal celkovo 40 striel (z toho osem do priestoru brány), kým Celtic odpovedal iba ôsmimi pokusmi (tri na bránu).
Dominanciu domácich podčiarkuje aj metrika očakávaných gólov s jednoznačným pomerom 4,81 ku 0,55.
„Myslím si, že sme nehrali dobre ani v prvom zápase, ale dali sme góly a to stačilo,“ povedal McGregor.
„Musíme to nejak prehltnúť. Ospravedlňujeme sa našim fanúšikom a klubu, pretože v žiadnom prípade sme takto nemali prehrať. Teraz uvidíme, aký máme charakter.“
Rozprávka a zázrak
Kým v Škótsku čakajú hráčov Celticu ťažké dni, v Linzi vypukla obrovská eufória. LASK si zahrá hlavnú fázu Ligy majstrov vôbec prvýkrát vo svojej histórii, prilepší si finančne a bude hľadať ďalšie posily.
„Dosiahli sme náš cieľ, ktorým bolo konkurovať veľkým menám. Naši hráči urobili z nemožného možné. Som rád, že mám tento tím. Je to ako rozprávka alebo hollywoodsky film. Dnes predviedli majstrovské dielo,“ radoval sa tréner domácich Dietmar Kühbauer.
„Po góle na 2:1 sme hrali brilantne. Celtic už nebol v hre, boli úplne vyčerpaní. V predĺžení som vedel, že dnes sme lepším tímom. Tento výkon bol neuveriteľný, som naň naozaj hrdý.“
Hrdinom večera bol dvojgólový Samuel Adeniran, ktorý mohol zavŕšiť aj hetrik, ale v predĺžení nepremenil pokutový kop:
„Som vďačný. Vždy sme verili, že to dokážeme, a neprestali sme bojovať. Myslím si, že by ste to mohli nazvať futbalovým zázrakom. Ja na zázraky verím. V živote som zažil veľa zázrakov a toto bol ďalší z nich.
Stále sme tlačili, stále sme bojovali. Rozhodla mentalita a ochota trpieť. Práve to urobilo rozdiel. Som hrdý na chlapcov,“ tešil sa americký útočník.
Ak dostaneme Real Madrid, bude to skvelé
Rakúsky klub teraz bude čakať na to, koho mu prisúdi žreb, ktorý je na programe vo štvrtok od 18-tej hodiny. LASK bude vo štvrtom žrebovacom koši.
„Budeme outsideri a prijmeme súperov, akých nám žreb pridelí,“ hovoril tréner Kühbauer.
„Ak dostaneme Real Madrid, bude to skvelé. Ligu majstrov nevyhráme, to je isté, ale chceme si tieto zápasy užiť s fanúšikmi.“
Celtic bude počas žrebu Európskej ligy v druhom koši. Losovanie tejto súťaže je na programe v piatok o 13:00.