Šlágre európskych gigantov aj návrat Slovana Bratislava. Kompletný program Ligy majstrov

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa po ročnej prestávke opäť predstavia v ligovej fáze Ligy majstrov.
Svoju púť odštartujú 9. septembra na pôde úradujúceho šampióna Paríža St. Germain.
Prvý domáci duel na Tehelnom poli ich čaká v druhom kole, kde 14. októbra privítajú nemecký VfB Stuttgart, v ktorom pôsobí aj Slovák Leo Sauer.
Následne o týždeň neskôr vycestujú na pôdu AS Rím a prvú polovicu ligovej fázy zakončia doma 3. novembra proti LASK Linz.
Následne sa 24. novembra predstavia opäť doma proti Realu Betis a kalendárny rok ukončia duelom 9. decembra opäť na Tehelnom poli proti Šachtaru Doneck.
V novom roku ich čakajú ešte dva duely - prvý 19. januára na pôde OSC Lille a druhý a zároveň posledný zápas ligovej fázy odohrajú doma proti Interu Miláno.
Dátum a čas
Kolo
Zápas
9. september o 21:00
1.
Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava
14. október o 21:00
2.
ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart
20. október o 21:00
3.
AS Rím – ŠK Slovan Bratislava
3. november o 21:00
4.
LASK Linz – ŠK Slovan Bratislava
24. november o 21:00
5.
ŠK Slovan Bratislava – Real Betis
9. december o 18:45
6.
ŠK Slovan Bratislava – Šachtar Doneck
19. január 2027 o 21:00
7.
LOSC Lille – ŠK Slovan Bratislava
27. január 2027 o 21:00
8.
ŠK Slovan Bratislava – Inter Miláno
Okrem spomínaného Lea Sauera a futbalistov Slovana Bratislava sa v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta predstavia aj ďalší Slováci.
Reprezentačný kapitán Milan Škriniar si vybojoval postup s Fenerbahce, chýbať nebude ani Dávid Hancko v drese Atlética Madrid či Stanislav Lobotka v SSC Neapol.
Okrem nich sa v súťaži môže predstaviť aj brankár Ľubomír Belko v drese Viking FK a Ivan Schranz v tíme Slavie Praha.
Medzi najväčšie šlágre ligovej fázy budú patriť duely úradujúceho majstra PSG proti Manchestru City a Barcelone. Atraktívne zápasy odohrá aj Arsenal, ktorý vyzve Bayern Mníchov a Real Madrid.
Medzi ďalšie zaujímavé stretnutia patrí súboj Manchestru United proti Bayernu Mníchov či stret Interu Miláno a Liverpoolu.
Matchday 1
utorok, 8.9. 2026
18:45
AEK Atény - LASK
18:45
Club Bruggy - Aston Villa
21:00
Borussia Dortmund - Villarreal
21:00
FC Porto - Manchester City
21:00
Lille - Real Betis
21:00
Real Madrid - Inter Miláno
streda, 9.9. 2026
18:45
FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam
18:45
Stuttgart - Viking FK
21:00
Liverpool - Atlético Madrid
21:00
SSC Neapol - Arsenal
21:00
Paríž St. Germain - Slovan Bratislava
21:00
Sporting - Galatasaray
štvrtok, 10.9. 2026
18:45
PSV Eindhoven - Šachtar
18:45
Fenerbahce - AS Rím
21:00
Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt
21:00
Manchester Utd - Sabah Baku
21:00
Slavia Praha - Lens
21:00
Como - RB Lipsko
Matchday 2
utorok, 13.10. 2026
18:45
Lens - Sporting
18:45
Sabah Baku - Slavia Praha
21:00
Arsenal - Lille
21:00
Atlético Madrid - Manchester Utd
21:00
Galatasaray - FC Barcelona
21:00
Inter - Club Bruggy
21:00
RB Lipsko - PSV Eindhoven
21:00
Viking FC - Bayern Mníchov
21:00
Villarreal - SSC Neapol
streda, 14.10. 2026
18:45
Feyenoord - Como
18:45
LASK - Liverpool
21:00
AS Rím - Real Madrid
21:00
Aston Villa - Fenerbahce
21:00
Real Betis - FC Porto
21:00
FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund
21:00
Manchester City - Paríž St. Germain
21:00
Slovan Bratislava - Stuttgart
21:00
Šachtar - AEK Atény
Matchday 3
utorok, 20.10. 2026
18:45
Fenerbahce - Slavia Praha
18:45
Sabah Baku - Borussia Dortmund
21:00
AS Rím - Slovan Bratislava
21:00
FC Porto - PSV Eindhoven
21:00
Liverpool - Villarreal
21:00
Manchester City - AEK Atény
21:00
SSC Neapol - FK Bodö/Glimt
21:00
Paríž St. Germain - FC Barcelona
21:00
Stuttgart - Atlético Madrid
streda, 21.10. 2026
18:45
Como - Manchester Utd
18:45
Lille - Galatasaray
21:00
Aston Villa - Viking FK
21:00
Bayern Mníchov - Arsenal
21:00
Real Betis - Feyenoord
21:00
Club Bruggy - Lens
21:00
Inter - Šachtar
21:00
Real Madrid - RB Lipsko
21:00
Sporting - LASK
Matchday 4
utorok, 3.11. 2026
18:45
Galatasaray - Stutgart
18:45
Šachtar - Sporting
21:00
Atlético Madrid - Bayern Mníchov
21:00
FC Barcelona - Aston Villa
21:00
FK Bodö/Glimt - Lille
21:00
Feyenoord - Inter
21:00
LASK - Slovan Bratislava
21:00
Manchester Utd - AS Rím
21:00
Villarreal - Paríž St. Germain
streda, 4.11. 2026
18:45
AEK Atény - Real Madrid
18:45
Fenerbahce - Liverpool
21:00
Borussia Dortmund - Real Betis
21:00
FC Porto - SSC Neapol
21:00
Lens - Como
21:00
PSV Eindhoven - Club Bruggy
21:00
RB Lipsko - Manchester City
21:00
Slavia Praha - Arsenal
21:00
Viking FK - Sabah Baku
Matchday 5
utorok, 24.11. 2026
18:45
FK Bodö/Glimt - LASK
18:45
Galatasaray - Aston Villa
21:00
Arsenal - Borussia Dortmund
21:00
Como - AEK Atény
21:00
Feyenoord - FC Porto
21:00
Manchester City - SSC Neapol
21:00
RB Lipsko - Lens
21:00
Real Madrid - PSV Eindhoven
21:00
Slovana Bratislava - Real Betis
streda, 25.11. 2026
18:45
Sabah Baku - FC Barcelona
18:45
Slavia Praha - Villarreal
21:00
Atlético Madrid - Viking FK
21:00
Club Bruggy - Liverpool
21:00
Inter - Stuttgart
21:00
Lille - Bayern Mníchov
21:00
Paríž St. Germain - AS Rím
21:00
Sporting - Manchester Utd
21:00
Šachtar - Fenerbahce
Matchday 6
utorok, 8.12. 2026
18:45
Viking FK - Feyenoord
18:45
Villarreal - Sabah Baku
21:00
AEK Atény - Galatasaray
21:00
AS Rím - Sporting
21:00
Aston Villa - Paríž St. Germain
21:00
FC Barcelona - Manchester City
21:00
Bayern Mníchov - Slavia Praha
21:00
Manchester Utd - RB Lipsko
21:00
SSC Neapol - Club Bruggy
streda, 9.12. 2026
18:45
Real Betis - Como
18:45
Slovan Bratislava - Šachtar
21:00
Arsenal - Real Madrid
21:00
Borussia Dortmund - Inter
21:00
LASK - Fenerbahce
21:00
Lens - FK Bodö/Glimt
21:00
Liverpool - FC Porto
21:00
PSV Eindhoven - Atlético Madrid
21:00
Stuttgart - Lille
Matchday 7
utorok, 19.1. 2027
18:45
FK Bodö/Glimt - Atlético Madrid
18:45
Galatasaray - Feyenoord
21:00
AEK Atény - AS Rím
21:00
Aston Villa - Borussia Dortmund
21:00
FC Porto - Slavia Praha
21:00
Inter - Liverpool
21:00
Lille - Slovan Bratislava
21:00
Real Madrid - LASK
21:00
Stuttgart - Club Bruggy
streda, 20.1. 2027
18:45
Fenerbahce - Villarreal
18:45
Sabah Baku - SSC Neapol
21:00
Real Betis - Arsenal
21:00
Como - Paríž St. Germain
21:00
Lens - Manchester City
21:00
Manchester Utd - Bayern Mníchov
21:00
RB Lipsko - Šachtar
21:00
Sporting - FC Barcelona
21:00
Viking FK - PSV Eindhoven
Matchday 8
utorok, 27.1. 2027
21:00
Arsenal - Sabah Baku
21:00
AS Rím - Lille
21:00
Atlético Madrid - Fenerbahce
21:00
FC Barcelona - Como
21:00
Bayern Mníchov - Real Betis
21:00
Club Bruggy - FK Bodö/Glimt
21:00
Borussia Dortmund - AEK Atény
21:00
Feyenoord - RB Lipsko
21:00
LASK - FC Porto
21:00
Liverpool - Lens
21:00
Manchester City - Sporting
21:00
SSC Neapol - Viking FK
21:00
Paríž St. Germain - Galatasaray
21:00
PSV Eindhoven - Stuttgart
21:00
Slavia Praha - Aston Villa
21:00
Slovan Bratislava - Inter
21:00
Šachtar - Real Madrid
21:00
Villarreal - Manchester Utd