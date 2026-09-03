Šlágre európskych gigantov aj návrat Slovana Bratislava. Kompletný program Ligy majstrov

Fotka zo zápasu PSG - Arsenal v Lige majstrov.
Fotka zo zápasu PSG - Arsenal v Lige majstrov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|3. sep 2026 o 06:00
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Pozrite si kompletný rozpis ligovej fázy Ligy majstrov. V súťaži sa predstaví opäť aj ŠK Slovan Bratislava.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa po ročnej prestávke opäť predstavia v ligovej fáze Ligy majstrov.

Svoju púť odštartujú 9. septembra na pôde úradujúceho šampióna Paríža St. Germain.

Prvý domáci duel na Tehelnom poli ich čaká v druhom kole, kde 14. októbra privítajú nemecký VfB Stuttgart, v ktorom pôsobí aj Slovák Leo Sauer.

Následne o týždeň neskôr vycestujú na pôdu AS Rím a prvú polovicu ligovej fázy zakončia doma 3. novembra proti LASK Linz.

Následne sa 24. novembra predstavia opäť doma proti Realu Betis a kalendárny rok ukončia duelom 9. decembra opäť na Tehelnom poli proti Šachtaru Doneck.

V novom roku ich čakajú ešte dva duely - prvý 19. januára na pôde OSC Lille a druhý a zároveň posledný zápas ligovej fázy odohrajú doma proti Interu Miláno.

Rozpis zápasov Slovana Bratislava v Lige Majstrov 2026/2027

Dátum a čas

Kolo

Zápas

9. september o 21:00

1.

Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava

14. október o 21:00

2.

ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

20. október o 21:00

3.

AS Rím – ŠK Slovan Bratislava

3. november o 21:00

4.

LASK Linz – ŠK Slovan Bratislava

24. november o 21:00

5.

ŠK Slovan Bratislava – Real Betis

9. december o 18:45

6.

ŠK Slovan Bratislava – Šachtar Doneck

19. január 2027 o 21:00

7.

LOSC Lille – ŠK Slovan Bratislava

27. január 2027 o 21:00

8.

ŠK Slovan Bratislava – Inter Miláno

Okrem spomínaného Lea Sauera a futbalistov Slovana Bratislava sa v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta predstavia aj ďalší Slováci.

Reprezentačný kapitán Milan Škriniar si vybojoval postup s Fenerbahce, chýbať nebude ani Dávid Hancko v drese Atlética Madrid či Stanislav Lobotka v SSC Neapol.

Okrem nich sa v súťaži môže predstaviť aj brankár Ľubomír Belko v drese Viking FK a Ivan Schranz v tíme Slavie Praha.

Medzi najväčšie šlágre ligovej fázy budú patriť duely úradujúceho majstra PSG proti Manchestru City a Barcelone. Atraktívne zápasy odohrá aj Arsenal, ktorý vyzve Bayern Mníchov a Real Madrid.

Medzi ďalšie zaujímavé stretnutia patrí súboj Manchestru United proti Bayernu Mníchov či stret Interu Miláno a Liverpoolu.

Kompletný rozpis zápasov Ligy Majstrov 2026/2027

Matchday 1


utorok, 8.9. 2026


18:45

AEK Atény - LASK

18:45

Club Bruggy - Aston Villa

21:00

Borussia Dortmund - Villarreal

21:00

FC Porto - Manchester City

21:00

Lille - Real Betis

21:00

Real Madrid - Inter Miláno

streda, 9.9. 2026


18:45

FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam

18:45

Stuttgart - Viking FK

21:00

Liverpool - Atlético Madrid

21:00

SSC Neapol - Arsenal

21:00

Paríž St. Germain - Slovan Bratislava

21:00

Sporting - Galatasaray

štvrtok, 10.9. 2026

18:45

PSV Eindhoven - Šachtar

18:45

Fenerbahce - AS Rím

21:00

Bayern Mníchov - FK Bodö/Glimt

21:00

Manchester Utd - Sabah Baku

21:00

Slavia Praha - Lens

21:00

Como - RB Lipsko

Matchday 2


utorok, 13.10. 2026


18:45

Lens - Sporting

18:45

Sabah Baku - Slavia Praha

21:00

Arsenal - Lille

21:00

Atlético Madrid - Manchester Utd

21:00

Galatasaray - FC Barcelona

21:00

Inter - Club Bruggy

21:00

RB Lipsko - PSV Eindhoven

21:00

Viking FC - Bayern Mníchov

21:00

Villarreal - SSC Neapol

streda, 14.10. 2026


18:45

Feyenoord - Como

18:45

LASK - Liverpool

21:00

AS Rím - Real Madrid

21:00

Aston Villa - Fenerbahce

21:00

Real Betis - FC Porto

21:00

FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund

21:00

Manchester City - Paríž St. Germain

21:00

Slovan Bratislava - Stuttgart

21:00

Šachtar - AEK Atény

Matchday 3


utorok, 20.10. 2026


18:45

Fenerbahce - Slavia Praha

18:45

Sabah Baku - Borussia Dortmund

21:00

AS Rím - Slovan Bratislava

21:00

FC Porto - PSV Eindhoven

21:00

Liverpool - Villarreal

21:00

Manchester City - AEK Atény

21:00

SSC Neapol - FK Bodö/Glimt

21:00

Paríž St. Germain - FC Barcelona

21:00

Stuttgart - Atlético Madrid

streda, 21.10. 2026


18:45

Como - Manchester Utd

18:45

Lille - Galatasaray

21:00

Aston Villa - Viking FK

21:00

Bayern Mníchov - Arsenal

21:00

Real Betis - Feyenoord

21:00

Club Bruggy - Lens

21:00

Inter - Šachtar

21:00

Real Madrid - RB Lipsko

21:00

Sporting - LASK

Matchday 4


utorok, 3.11. 2026


18:45

Galatasaray - Stutgart

18:45

Šachtar - Sporting

21:00

Atlético Madrid - Bayern Mníchov

21:00

FC Barcelona - Aston Villa

21:00

FK Bodö/Glimt - Lille

21:00

Feyenoord - Inter

21:00

LASK - Slovan Bratislava

21:00

Manchester Utd - AS Rím

21:00

Villarreal - Paríž St. Germain

streda, 4.11. 2026


18:45

AEK Atény - Real Madrid

18:45

Fenerbahce - Liverpool

21:00

Borussia Dortmund - Real Betis

21:00

FC Porto - SSC Neapol

21:00

Lens - Como

21:00

PSV Eindhoven - Club Bruggy

21:00

RB Lipsko - Manchester City

21:00

Slavia Praha - Arsenal

21:00

Viking FK - Sabah Baku

Matchday 5


utorok, 24.11. 2026


18:45

FK Bodö/Glimt - LASK

18:45

Galatasaray - Aston Villa

21:00

Arsenal - Borussia Dortmund

21:00

Como - AEK Atény

21:00

Feyenoord - FC Porto

21:00

Manchester City - SSC Neapol

21:00

RB Lipsko - Lens

21:00

Real Madrid - PSV Eindhoven

21:00

Slovana Bratislava - Real Betis

streda, 25.11. 2026


18:45

Sabah Baku - FC Barcelona

18:45

Slavia Praha - Villarreal

21:00

Atlético Madrid - Viking FK

21:00

Club Bruggy - Liverpool

21:00

Inter - Stuttgart

21:00

Lille - Bayern Mníchov

21:00

Paríž St. Germain - AS Rím

21:00

Sporting - Manchester Utd

21:00

Šachtar - Fenerbahce

Matchday 6


utorok, 8.12. 2026


18:45

Viking FK - Feyenoord

18:45

Villarreal - Sabah Baku

21:00

AEK Atény - Galatasaray

21:00

AS Rím - Sporting

21:00

Aston Villa - Paríž St. Germain

21:00

FC Barcelona - Manchester City

21:00

Bayern Mníchov - Slavia Praha

21:00

Manchester Utd - RB Lipsko

21:00

SSC Neapol - Club Bruggy

streda, 9.12. 2026


18:45

Real Betis - Como

18:45

Slovan Bratislava - Šachtar

21:00

Arsenal - Real Madrid

21:00

Borussia Dortmund - Inter

21:00

LASK - Fenerbahce

21:00

Lens - FK Bodö/Glimt

21:00

Liverpool - FC Porto

21:00

PSV Eindhoven - Atlético Madrid

21:00

Stuttgart - Lille

Matchday 7


utorok, 19.1. 2027


18:45

FK Bodö/Glimt - Atlético Madrid

18:45

Galatasaray - Feyenoord

21:00

AEK Atény - AS Rím

21:00

Aston Villa - Borussia Dortmund

21:00

FC Porto - Slavia Praha

21:00

Inter - Liverpool

21:00

Lille - Slovan Bratislava

21:00

Real Madrid - LASK

21:00

Stuttgart - Club Bruggy

streda, 20.1. 2027


18:45

Fenerbahce - Villarreal

18:45

Sabah Baku - SSC Neapol

21:00

Real Betis - Arsenal

21:00

Como - Paríž St. Germain

21:00

Lens - Manchester City

21:00

Manchester Utd - Bayern Mníchov

21:00

RB Lipsko - Šachtar

21:00

Sporting - FC Barcelona

21:00

Viking FK - PSV Eindhoven

Matchday 8


utorok, 27.1. 2027


21:00

Arsenal - Sabah Baku

21:00

AS Rím - Lille

21:00

Atlético Madrid - Fenerbahce

21:00

FC Barcelona - Como

21:00

Bayern Mníchov - Real Betis

21:00

Club Bruggy - FK Bodö/Glimt

21:00

Borussia Dortmund - AEK Atény

21:00

Feyenoord - RB Lipsko

21:00

LASK - FC Porto

21:00

Liverpool - Lens

21:00

Manchester City - Sporting

21:00

SSC Neapol - Viking FK

21:00

Paríž St. Germain - Galatasaray

21:00

PSV Eindhoven - Stuttgart

21:00

Slavia Praha - Aston Villa

21:00

Slovan Bratislava - Inter

21:00

Šachtar - Real Madrid

21:00

Villarreal - Manchester Utd

Liga majstrov

Liga majstrov

    Fotka zo zápasu PSG - Arsenal v Lige majstrov.
    Fotka zo zápasu PSG - Arsenal v Lige majstrov.
    Šlágre európskych gigantov aj návrat Slovana Bratislava. Kompletný program Ligy majstrov
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