Ide šéf UEFA proti Slovanu? Odpoveď Slovinca nepoteší, spomína Pogačara a doping

Slovan čaká zápas roka. V odvete play-off Ligy majstrov nastúpi o 21.00 na pôde NK Celje, kde bude bojovať o postup do hlavnej fázy prestížnej súťaže.
Pred rozhodujúcim súbojom však zo Slovinska zaznieva jasný odkaz: „Niekto obviní Tadeja Pogačara z dopingu, o Lukovi Dončičovi sa hovorí, že dostatočne netrénuje a háda sa s rozhodcami, a pri Celje sa zase hovorí, že za jeho úspechom stojí Čeferin.
Nie je to nič nové,“ tvrdí ŽAN LIBNIK, redaktor Siol Sportal. Hovorí aj o nálade v Slovinsku, šanciach Celje či podozreniach, že za jeho úspechom stojí Alexander Čeferin.
Aká je atmosféra okolo NK Celje?
Atmosféra pred odvetou je pozitívna. Fanúšikovia veria, že Celje môže v stredu opäť prepísať históriu a že hymna Ligy majstrov na tomto štadióne nezaznie iba raz.
Tím možno pôsobí z hľadiska ofenzívneho potenciálu menej atraktívne a menej explozívne ako v niektorých obdobiach pod Albertom Rierom, na druhej strane však vyzerá vyspelejšie a vyváženejšie.
Zároveň sa zdá, že v najdôležitejších momentoch stojí v tejto kvalifikácii na strane Celje aj šťastie. A práve to menšie kluby potrebujú, ak chcú písať príbehy takéhoto rozmeru.
Drvivá väčšina Slovincov dúfa, že Celje zvládne aj túto poslednú prekážku, pretože takýto úspech by bol obrovským prínosom pre celý slovinský futbal – finančne aj z hľadiska jeho reputácie.
Cíti verejnosť, že postup je teraz oveľa bližšie ako pred prvým zápasom?
Jednoznačne. Myslím si, že pred prvým zápasom dokonca aj slovinská futbalová verejnosť výrazne favorizovala Slovan. Stále bola veľmi živá spomienka na poslednú návštevu Bratislavy, zatiaľ čo Slovan mal vynikajúci vstup do sezóny a pôsobil prakticky bezchybne.
V Slovinsku prevládal názor, že Celje bude spokojné, ak sa domov vráti s výsledkom, ktorý udrží dvojzápas otvorený, ideálne s čo najmenšou stratou.
Teraz však celé Slovinsko na vlastné oči videlo, že Celje môže so súčasným kádrom reálne konkurovať Slovanu, takže pred odvetou je optimizmus výrazne väčší.
Zároveň si však myslím, že mnohí ľudia očakávajú aj oveľa lepší výkon Slovana.
Rozoberal sa v Slovinsku výkon nemeckého rozhodcu Felixa Zwayera v prvom zápase?
Veľmi málo. Niečo sa diskutovalo o situácii v závere zápasu, čiastočne aj preto, že na druhej strane bol zapojený Andraž Šporar. Prevládal však názor, že takéto veci sa postupom času zvyknú vyrovnať.
Nikdy nemôžete očakávať, že všetci zainteresovaní budú s výkonom rozhodcov spokojní, čo je pochopiteľné. Oveľa viac sa diskutovalo o tom, ako Vitor Campelos takticky vyhral prvý polčas svojho súboja s Yaya Tourém.
Hovorilo sa aj o tom, že Slovan nemal dostatok nápadov a energie vo chvíli, keď sa obrane Celje podarilo upokojiť hrozbu, ktorú predstavovali jeho krídelníci Barseghyan a Camara. A tiež o tom, ako Yaya Dukuly odviedol výbornú prácu pri eliminovaní stredovej formácie Slovana.
Na Slovensku sa objavujú názory, že prezident UEFA Alexander Čeferin pomáha tímu zo svojej rodnej krajiny. Čo si o tom myslíte? Je to téma aj v Slovinsku?
Sme hrdí na to, že Slovinec už toľko rokov úspešne zastáva jednu z najvplyvnejších funkcií vo svete športu. Na druhej strane si zároveň veľmi dobre uvedomujeme, že pre našu malú krajinu je často typické, že ju ľudia podceňujú.
Ľudia často hľadajú rôzne vysvetlenia, ako môže tím alebo športovec z takej malej krajiny uspieť v globálnom meradle. Niekto obviní Tadeja Pogačara z dopingu, o Lukovi Dončičovi sa hovorí, že dostatočne netrénuje a háda sa s rozhodcami, a pri Celje sa zase hovorí, že za jeho úspechom stojí Čeferin.
Nie je to nič nové. Chápem sklamanie na Slovensku, ale myslím si, že Slovan zatiaľ jednoducho nenaplnil svoju úlohu favorita. Zajtra sa, samozrejme, môže všetko zmeniť.
Za tribúnu ďakovali šéfovi UEFA
Slovanisti cítili po prvom zápase krivdu. Nepáčili sa im verdikty nemeckého rozhodcu Felixa Zwayera. Odvetu bude viesť ďalší výrazný španielsky arbiter Alejandro Hernández Hernández.
Celje zachvacuje čoraz väčšia futbalová horúčka.
„S Čeferinovou pomocou sa v Celje črtá veľkolepé predstavenie,“ napísal v titulku denník Delo. Narážal tak na svojho rodáka, ktorý je šéfom UEFA.
V odvetnom zápase so Slovanom 26. augusta otvoria aj západnú tribúnu, čo vyzerá ako precedens. Hráčom trénera Vítora Campelosa sa tak črtá naozaj búrlivá podpora.
„Vynaložené úsilie a všetka snaha klubu, za pomoci UEFA a pána Alexandra Čeferina, ktorému sa futbalový klub Celje pri tejto príležitosti úprimne a zo srdca poďakoval, boli odmenené! Na historickom zápase play-off kvalifikácie Ligy majstrov medzi NK Celje a ŠK Slovan Bratislava bude na celjskom štadióne Z'dežele otvorená aj západná tribúna,“ uviedol na svojej webovej stránke NK Celje.
UEFA udelila NK Celje na odvetu play-off Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava špeciálnu výnimku. Klub bude môcť otvoriť sektor na státie, ktorý by za normálnych okolností musel zostať zatvorený. Ako sa na to pozerá v Slovinsku?
Západná tribúna bola naposledy otvorená v sezóne 2024/25, keď Celje vo štvrťfinále Konferenčnej ligy hostilo Fiorentinu. Vtedy bolo na tribúnach 12 512 divákov. Tentoraz sa očakáva približne o tisíc menej.
Prirodzene, medzi fanúšikmi Celje to vyvolalo ešte väčšiu eufóriu. Nejde o to, že by bola tribúna nebezpečná, má však určité nedostatky, ktoré môžu pri prísnych pravidlách UEFA spôsobovať problémy.
Tentoraz UEFA udelila výnimku, ale myslím si, že časť finančných odmien z európskych súťaží bude teraz investovaná práve do odstránenia týchto nedostatkov.
Odvetu bude rozhodovať ďalší kontroverzný rozhodca Alejandro Hernández. Niektorí ľudia na Slovensku to vnímajú ako ďalší príklad toho, že Čeferin pomáha Celje. Ako sa na to pozerá v Slovinsku?
Pred odvetou sa o rozhodcovi zatiaľ prakticky vôbec nediskutuje. Nemyslím si, že by bolo rozumné otvárať túto tému vopred a hľadať dôvody na vytváranie zbytočného napätia.