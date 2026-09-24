Sedemnásťročný talent prestúpil z Manchestru City k mestskému rivalovi

Vedenie anglického futbalového klubu Manchester United skompletizovalo príchod 17-ročného stredopoliara Karima Cassima z tímu mestského rivala Manchestru City.
Anglický mládežnícky reprezentant bol členom kádra City, ktorý v minulej sezóne triumfoval v FA Youth Cup-e.
K prestupu talentovaného mladíka prichádza v čase zvýšenej pozornosti venovanej hráčom z akadémie.
Pätnásťročný J.J. Gabriel nedávno prejavil túžbu opustiť Manchester United po tom, ako sa o neho začali zaujímať iné tímy.
Podľa agentúry DPA by „červení diabli“ mali čoskoro podpísať zmluvy s 16-ročnými Davidom Ezem a Isaacom Kondem, ktorí prichádzajú z konkurenčného Manchestru City, respektíve Liverpoolu.