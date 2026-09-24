Sedemnásťročný talent prestúpil z Manchestru City k mestskému rivalovi

Karim Cassim
Karim Cassim (Autor: X / MikeSport)
TASR|24. sep 2026 o 21:33
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V minulej sezóne triumfoval v FA Youth Cup-e.

Vedenie anglického futbalového klubu Manchester United skompletizovalo príchod 17-ročného stredopoliara Karima Cassima z tímu mestského rivala Manchestru City.

Anglický mládežnícky reprezentant bol členom kádra City, ktorý v minulej sezóne triumfoval v FA Youth Cup-e.

K prestupu talentovaného mladíka prichádza v čase zvýšenej pozornosti venovanej hráčom z akadémie.

Pätnásťročný J.J. Gabriel nedávno prejavil túžbu opustiť Manchester United po tom, ako sa o neho začali zaujímať iné tímy.

Podľa agentúry DPA by „červení diabli“ mali čoskoro podpísať zmluvy s 16-ročnými Davidom Ezem a Isaacom Kondem, ktorí prichádzajú z konkurenčného Manchestru City, respektíve Liverpoolu.

Tabuľka Premier League

Premier League

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    Erling Haaland v drese Manchestru City proti United.
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