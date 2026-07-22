Casemiro po konci v Manchesteri United zamieril do USA. Zahrá si s Messim

Brazílsky futbalista Casemiro bude vo svojej kariére pokračovať v zámorskej MLS. Tridsaťštyriročný defenzívny stredopoliar sa po odchode z Manchesteru United dohodol na angažmáne v Interi Miami.
S tímom, za ktorý nastupuje aj hviezdny Lionel Messi, podpísal zmluvu do konca sezóny 2027 s opciou na predĺženie do roku 2029. Informoval o tom floridský klub.
Casemiro, ktorý na majstrovstvách sveta vypadol s brazílskou reprezentáciou v osemfinále proti Nórsku, prišiel do Miami ako voľný hráč.
V Manchestri United mu po sezóne vypršala štvorročná zmluva a napriek vydareným výkonom nedostal ponuku na jej predĺženie.
Predtým pôsobil od roku 2013 v Reale Madrid, s ktorým získal okrem iného päť triumfov v Lige majstrov.
„Je to víťaz, vo futbale už toho veľa dokázal,“ povedal o novej posile spolumajiteľ Interu Miami David Beckham.
„Som veľmi rád, že sa po mimoriadnej kariére v Reale Madrid a Manchestri United rozhodol nájsť svoj nový domov práve v Miami,“ dodal.
Vedenie Major League Soccer (MLS) však začalo vyšetrovať, či úradujúci šampión súťaže pri jeho angažovaní neoprávnene nerokoval s hráčom.
Prioritné právo na rokovania s brazílskym reprezentantom vlastnilo LA Galaxy, čo malo podľa pravidiel MLS brániť Interu Miami v priamych rokovaniach.
Kluby sa napokon dohodli na prevode tohto práva, vedenie súťaže však naďalej preveruje podozrenie z neoprávneného kontaktovania hráča.
„Liga zhromažďuje všetky relevantné informácie a do skončenia preverovania sa zdrží ďalších komentárov.
Hoci Inter Miami CF a LA Galaxy dosiahli dohodu o prioritnom práve na angažovanie Casemira, jej podmienky zverejníme až po ukončení vyšetrovania,“ uviedla MLS vo vyhlásení podľa AP.
Zatiaľ nie je známe, kedy Casemiro absolvuje debut za nový klub, keďže čaká na udelenie potrebného víza.