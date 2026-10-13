Bývalý kapitán Realu Madrid si našiel nový klub. Podpísal ročnú zmluvu

Futbalista Realu Madrid Dani Carvajal s trofejou pre víťaza Ligy majstrov.
Futbalista Realu Madrid Dani Carvajal s trofejou pre víťaza Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
ČTK|13. okt 2026 o 11:34
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Úspechy dosiahol aj so španielskou reprezentáciou.

Bývalý kapitán Realu Madrid Dani Carvajal bude pokračovať vo svojej futbalovej kariére v španielskej metropole.

Tridsaťštyriročný obranca podpísal ročnú zmluvu s Getafe, kde bude spoluhráčom českého brankára Jiřího Letáčka. Štrnásty tím španielskej ligy o tom informoval na svojej webovej stránke.

Carvajal skončil v Reale po uplynulej sezóne. Do slávneho klubu prišiel ako desaťročný v roku 2002.

V A-tíme pôsobil nepretržite od sezóny 2013/2014, pričom predchádzajúci ročník strávil v Leverkusene.

Je jedným z piatich futbalistov, ktorí šesťkrát vyhrali Ligu majstrov. S Realom získal celkovo 27 trofejí vrátane štyroch ligových titulov.

Úspechy dosiahol aj so španielskou reprezentáciou, s ktorou triumfoval v Lige národov a pred dvoma rokmi aj na majstrovstvách Európy.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Futbalista Realu Madrid Dani Carvajal s trofejou pre víťaza Ligy majstrov.
    Futbalista Realu Madrid Dani Carvajal s trofejou pre víťaza Ligy majstrov.
    Bývalý kapitán Realu Madrid si našiel nový klub. Podpísal ročnú zmluvu
    dnes 11:34
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