Bývalý kapitán Realu Madrid si našiel nový klub. Podpísal ročnú zmluvu

Bývalý kapitán Realu Madrid Dani Carvajal bude pokračovať vo svojej futbalovej kariére v španielskej metropole.
Tridsaťštyriročný obranca podpísal ročnú zmluvu s Getafe, kde bude spoluhráčom českého brankára Jiřího Letáčka. Štrnásty tím španielskej ligy o tom informoval na svojej webovej stránke.
Carvajal skončil v Reale po uplynulej sezóne. Do slávneho klubu prišiel ako desaťročný v roku 2002.
V A-tíme pôsobil nepretržite od sezóny 2013/2014, pričom predchádzajúci ročník strávil v Leverkusene.
Je jedným z piatich futbalistov, ktorí šesťkrát vyhrali Ligu majstrov. S Realom získal celkovo 27 trofejí vrátane štyroch ligových titulov.
Úspechy dosiahol aj so španielskou reprezentáciou, s ktorou triumfoval v Lige národov a pred dvoma rokmi aj na majstrovstvách Európy.