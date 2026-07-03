Klub z východu ťahal svojimi gólmi legionár z Kolumbie: Mal som takmer stopercentnú efektivitu

FK Gerlachov skončil v minulom ročníku Majstrovstiev regiónu – IV. ligy VsFZ na piatom mieste. Vzhľadom na to, že organizátori reorganizácie zrejme nepočítali s tým, že viaceré kluby na východe neprihlásia do III. ligy svoje tímy U23, išlo o prvú nepostupovú priečku.
Gerlachovčania si počínali veľmi dobre aj v aktuálnom súťažnom ročníku. Po jesennej časti mali na konte 13 víťazstiev, 8 remíz a iba jednu prehru. K tomu pridali štyri jarné víťazstvá a dosiahli zaujímavé skóre 31:10.
Viac gólov strelili len Kendice a Čaňa. Na domácom ihrisku zaznamenali bilanciu 7 víťazstiev, 5 remíz, 1 prehru a 1 jarné víťazstvo pri skóre 25:6. Vonku dosiahli bilanciu 6 víťazstiev, 3 remízy a 3 prehry so skóre 9:4.
S odhodlaním udržať si získané pozície vstúpili Gerlachovčania aj do jarnej časti sezóny. Zmena nastala na poste trénera, keď Rastislava Kicu nahradil Róbert Lukáč. V kádri sa postupne, podobne ako na jeseň, začali objavovať mladí hráči, ktorí vyrástli v gerlachovskej mládežníckej základni.
Po odohraní posledného zápasu sezóny obsadil FK Gerlachov, rovnako ako v ročníku 2024/2025, piate miesto s bilanciou 14 víťazstiev, 3 remíz a 9 prehier. Od tretieho miesta, ktoré patrilo Čani, ho delili štyri body. Pred šiestymi Rudňanmi mal šesťbodový náskok.
Gerlachovčania nastrieľali súperom 60 gólov a inkasovali 31. Najlepším strelcom mužstva sa stal 26-ročný Kolumbijčan CARLOS DAVID MENA JIMENEZ, ktorý zaznamenal 23 presných zásahov. Desať gólov pridal Yefer Air Cordoba Perea, po šesť gólov strelili Artem Venediktov a Jesus Alberto Rangel Parra. Päťkrát sa presadil Štefan Košč.
Carlos David Mena Jimenez sa zároveň stal najlepším strelcom celej súťaže. Na druhom mieste skončil Jakub Škovran z Čane s 20 gólmi.
Carlosa, 27-ročného útočníka z Kolumbie, už čitatelia Futbalnetu dobre poznajú. Rýchlonohý, technicky výborne vybavený zakončovateľ s tvrdou strelou sa už dvakrát po sebe dostal do elitnej jedenástky súťaže.
Najlepšiemu strelcovi najvyššej regionálnej súťaže na východe Slovenska sme položili niekoľko otázok.
V čom vidíte príčiny svojho úspešného pôsobenia na Slovensku?
Dôvody mojich úspechov sú v prvom rade vďaka Bohu a tiež vďaka pomoci trénerov, ktorí mi svojimi vedomosťami pomáhajú ďalej rozvíjať moje schopnosti. Veľká vďaka patrí aj mojim spoluhráčom, s ktorými zdieľam ihrisko a ktorí mi pomáhajú zlepšovať sa.
Človek sa predsa učí od každého. Je to aj výsledok dôslednosti, úsilia, disciplíny a odhodlania, ktoré vkladám do každého tréningu a zápasu.
Ako hodnotíte svoje účinkovanie v práve skončenom ligovom ročníku?
Bola to veľmi dobrá sezóna, v ktorej som mal takmer stopercentnú efektivitu. Strelil som 23 gólov v 25 odohraných zápasoch.
Ako hodnotíte účinkovanie klubu?
Začali sme veľmi dobre, keďže sme sa takmer celú jeseň držali v prvej trojke. Boli sme silní a hrali sme kvalitný futbal. Druhá polovica sezóny však už nebola taká úspešná.
Nedosahovali sme výsledky podľa našich predstáv. Urobili sme niekoľko kľúčových chýb, ktoré nás stáli popredné pozície a zabránili nám bojovať o postup. Napriek tomu si vážim snahu a odhodlanie každého člena tímu dokončiť sezónu čo najsilnejšie.
Ako ste na tom so slovenčinou a ako komunikujete so spoluhráčmi?
Slovenčina je naozaj náročný jazyk. Je pre mňa veľmi ťažká, pretože som sa s ničím podobným predtým nestretol.
Postupom času som jej však začal rozumieť oveľa viac, keďže ju denne počúvam a snažím sa ňou hovoriť. Niekedy komunikujem so spoluhráčmi po anglicky, inokedy po slovensky.
Ja ich zase učím niektoré španielske slová, čo nám pomáha vytvárať dobrú atmosféru v kabíne.
S kým sa vám najlepšie hrávalo?
Hráč, s ktorým si najviac užívam hru, je môj kamarát a spoluhráč Yefer Air Cordoba Perea.
Spolu hrávame už niekoľko rokov a veľmi dobre sa poznáme. Vieme, aké pohyby robiť, aby sme sa našli na ihrisku a vytvorili si dobré príležitosti na skórovanie.
Čo plánujete do budúcnosti?
Moje plány do budúcnosti sú hrať vo vyšších súťažiach, ďalej rásť ako človek aj ako futbalista a byť schopný pomáhať svojej rodine.