Klub z východu ťahal svojimi gólmi legionár z Kolumbie: Mal som takmer stopercentnú efektivitu

Carlos David Mena Jimenez v drese FK Gerlachov.
Carlos David Mena Jimenez v drese FK Gerlachov. (Autor: archív CJ)
Peter Cingel|3. júl 2026 o 08:00
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Dvadsaťšesťročný útočník mal priemer takmer jeden gól na zápas a stal sa aj najlepším kanonierom súťaže.

FK Gerlachov skončil v minulom ročníku Majstrovstiev regiónu – IV. ligy VsFZ na piatom mieste. Vzhľadom na to, že organizátori reorganizácie zrejme nepočítali s tým, že viaceré kluby na východe neprihlásia do III. ligy svoje tímy U23, išlo o prvú nepostupovú priečku.

Gerlachovčania si počínali veľmi dobre aj v aktuálnom súťažnom ročníku. Po jesennej časti mali na konte 13 víťazstiev, 8 remíz a iba jednu prehru. K tomu pridali štyri jarné víťazstvá a dosiahli zaujímavé skóre 31:10.

Viac gólov strelili len Kendice a Čaňa. Na domácom ihrisku zaznamenali bilanciu 7 víťazstiev, 5 remíz, 1 prehru a 1 jarné víťazstvo pri skóre 25:6. Vonku dosiahli bilanciu 6 víťazstiev, 3 remízy a 3 prehry so skóre 9:4.

S odhodlaním udržať si získané pozície vstúpili Gerlachovčania aj do jarnej časti sezóny. Zmena nastala na poste trénera, keď Rastislava Kicu nahradil Róbert Lukáč. V kádri sa postupne, podobne ako na jeseň, začali objavovať mladí hráči, ktorí vyrástli v gerlachovskej mládežníckej základni.

Po odohraní posledného zápasu sezóny obsadil FK Gerlachov, rovnako ako v ročníku 2024/2025, piate miesto s bilanciou 14 víťazstiev, 3 remíz a 9 prehier. Od tretieho miesta, ktoré patrilo Čani, ho delili štyri body. Pred šiestymi Rudňanmi mal šesťbodový náskok.

Gerlachovčania nastrieľali súperom 60 gólov a inkasovali 31. Najlepším strelcom mužstva sa stal 26-ročný Kolumbijčan CARLOS DAVID MENA JIMENEZ, ktorý zaznamenal 23 presných zásahov. Desať gólov pridal Yefer Air Cordoba Perea, po šesť gólov strelili Artem Venediktov a Jesus Alberto Rangel Parra. Päťkrát sa presadil Štefan Košč.

Carlos David Mena Jimenez sa zároveň stal najlepším strelcom celej súťaže. Na druhom mieste skončil Jakub Škovran z Čane s 20 gólmi.

Carlosa, 27-ročného útočníka z Kolumbie, už čitatelia Futbalnetu dobre poznajú. Rýchlonohý, technicky výborne vybavený zakončovateľ s tvrdou strelou sa už dvakrát po sebe dostal do elitnej jedenástky súťaže.

Najlepšiemu strelcovi najvyššej regionálnej súťaže na východe Slovenska sme položili niekoľko otázok.

V čom vidíte príčiny svojho úspešného pôsobenia na Slovensku?

Dôvody mojich úspechov sú v prvom rade vďaka Bohu a tiež vďaka pomoci trénerov, ktorí mi svojimi vedomosťami pomáhajú ďalej rozvíjať moje schopnosti. Veľká vďaka patrí aj mojim spoluhráčom, s ktorými zdieľam ihrisko a ktorí mi pomáhajú zlepšovať sa.

Človek sa predsa učí od každého. Je to aj výsledok dôslednosti, úsilia, disciplíny a odhodlania, ktoré vkladám do každého tréningu a zápasu.

Ako hodnotíte svoje účinkovanie v práve skončenom ligovom ročníku?

Bola to veľmi dobrá sezóna, v ktorej som mal takmer stopercentnú efektivitu. Strelil som 23 gólov v 25 odohraných zápasoch.

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Ako hodnotíte účinkovanie klubu?

Začali sme veľmi dobre, keďže sme sa takmer celú jeseň držali v prvej trojke. Boli sme silní a hrali sme kvalitný futbal. Druhá polovica sezóny však už nebola taká úspešná.

Nedosahovali sme výsledky podľa našich predstáv. Urobili sme niekoľko kľúčových chýb, ktoré nás stáli popredné pozície a zabránili nám bojovať o postup. Napriek tomu si vážim snahu a odhodlanie každého člena tímu dokončiť sezónu čo najsilnejšie.

Ako ste na tom so slovenčinou a ako komunikujete so spoluhráčmi?

Slovenčina je naozaj náročný jazyk. Je pre mňa veľmi ťažká, pretože som sa s ničím podobným predtým nestretol.

Postupom času som jej však začal rozumieť oveľa viac, keďže ju denne počúvam a snažím sa ňou hovoriť. Niekedy komunikujem so spoluhráčmi po anglicky, inokedy po slovensky.

Ja ich zase učím niektoré španielske slová, čo nám pomáha vytvárať dobrú atmosféru v kabíne.

Carlos David Mena Jiménez v drese Gerlachova.
Carlos David Mena Jiménez v drese Gerlachova. (Autor: -pc-)

S kým sa vám najlepšie hrávalo?

Hráč, s ktorým si najviac užívam hru, je môj kamarát a spoluhráč Yefer Air Cordoba Perea.

Spolu hrávame už niekoľko rokov a veľmi dobre sa poznáme. Vieme, aké pohyby robiť, aby sme sa našli na ihrisku a vytvorili si dobré príležitosti na skórovanie.

Čo plánujete do budúcnosti?

Moje plány do budúcnosti sú hrať vo vyšších súťažiach, ďalej rásť ako človek aj ako futbalista a byť schopný pomáhať svojej rodine.

Konečná tabuľka IV. ligy VsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
26
19
6
1
63:16
63
R
V
V
V
V
2
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
26
17
6
3
80:35
57
V
P
V
R
V
3
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
26
15
4
7
73:41
49
V
P
V
V
V
4
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
26
14
6
6
50:29
48
V
V
V
V
V
5
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
26
14
3
9
60:31
45
V
V
P
P
P
6
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
26
9
12
5
36:27
39
R
V
V
V
R
7
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
26
10
9
7
46:37
39
V
R
P
R
R
8
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
26
8
11
7
40:39
35
V
P
P
R
R
9
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
26
9
6
11
37:58
33
P
R
P
R
R
10
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
26
7
3
16
40:68
24
P
P
R
P
P
11
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
26
6
5
15
31:53
23
P
R
V
V
P
12
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
26
5
5
16
25:59
20
P
V
P
P
P
13
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
26
4
6
16
32:63
18
P
R
P
P
V
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
26
1
6
19
18:75
9
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Carlos David Mena Jimenez v drese FK Gerlachov.rozhovor
    Carlos David Mena Jimenez v drese FK Gerlachov.rozhovor
    Klub z východu ťahal svojimi gólmi legionár z Kolumbie: Mal som takmer stopercentnú efektivitu
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