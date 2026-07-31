Nemôže sa len tak prizerať. Poradca Infantina odstúpil zo svojej funkcie

Hlavný poradca Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Carlos Cordeiro odstúpil zo svojej funkcie.
Svoje rozhodnutie zdôvodnil protestom voči krokom súčasného prezidenta FIFA Gianniho Infantina.
„Nemôžem sa len tak nečinne prizerať tomu, ako FIFA zvažuje predaj podielu na majstrovstvách sveta.
Chcem, aby bolo jasno, na tomto návrhu som sa nepodieľal a bol som jednoznačne proti nemu, Tento návrh by mal byť zamietnutý. FIFA sedí na miliardách dolárov v rezervách a nemá žiaden dlh,“ cituje agentúra AP stanovisko Cordeira.
FIFA má v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom.
FIFA plánuje v novej firme poskytnúť investorom 20 percent akcií. Podiel vo firme by získalo aj všetkých 211 členov FIFA, ktorí by mali následne právo ho predať, prípadne si ho ponechať.