Výrazná posila pre United. Do tímu prišiel hráč za desiatky miliónov eur

Kamerunský futbalista Carlos Baleba podpísal päťročnú zmluvu s Manchestrom United. Príchod 22-ročného defenzívneho stredopoliara z Brightonu v hodnote 70 miliónov libier oznámil anglický veľkoklub v utorok.
Baleba je treťou posilou pre United v strede poľa v priebehu tohto leta.
„Manchester United s potešením potvrdzuje, že Carlos Baleba sa stal hráčom klubu, pričom prestup ešte podlieha registrácii,“ citovala z vyhlásenia 20-násobného anglického majstra agentúra AFP.
United zaplatil 65 miliónov, ďalších päť môže získať Brighton na bonusoch. Okrem neho posilnili rady „červených diablov“ stredopoliari Andrey Santos a Youri Tielemans. Balebova zmluva má opciu na jeden ďalší rok.
„Je neuveriteľný pocit prestúpiť do klubu mojich snov. Hrať na Old Trafforde je vždy výnimočné, no nastúpiť tam ako hráč Manchestru United bude pre mňa skutočná česť,“ povedal mladý stredopoliar.