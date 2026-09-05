Po troch mesiacoch v nemocnici prišla dobrá správa. Bývalý tréner Brazílie je doma

Bývalého trénera brazílskej futbalovej reprezentácie Carlosa Alberta Parreiru prepustili v sobotu z nemocnice po trojmesačnej hospitalizácii.
Osemdesiattriročný kouč, ktorý priviedol Brazíliu k titulu majstra sveta v roku 1994, sa liečil z vážnej pľúcnej infekcie, ktorá sa objavila počas jeho onkologickej liečby.
Parreirovi diagnostikovali v roku 2023 Hodgkinov lymfóm. Podľa nemocnice Hospital Samaritano Barra bude v ďalšej liečbe pokračovať v domácom prostredí.
Skúsený tréner viedol Brazíliu aj na MS 2006, s národným tímom získal titul na Copa America 2004 a triumfoval aj na Pohári konfederácií 2005.
Na majstrovstvách sveta koučoval aj Kuvajt (1982), Spojené arabské emiráty (1990), Saudskú Arábiu (1998) a Juhoafrickú republiku (2010). Informovala agentúra AP.