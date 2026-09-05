Po troch mesiacoch v nemocnici prišla dobrá správa. Bývalý tréner Brazílie je doma

Carlos Alberto Parreira
Carlos Alberto Parreira (Autor: Diario La Tribuna)
TASR|5. sep 2026 o 23:54
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Kouč viedol Brazíliu aj na MS 2006, s tímom získal titul na Copa America 2004.

Bývalého trénera brazílskej futbalovej reprezentácie Carlosa Alberta Parreiru prepustili v sobotu z nemocnice po trojmesačnej hospitalizácii.

Osemdesiattriročný kouč, ktorý priviedol Brazíliu k titulu majstra sveta v roku 1994, sa liečil z vážnej pľúcnej infekcie, ktorá sa objavila počas jeho onkologickej liečby.

Parreirovi diagnostikovali v roku 2023 Hodgkinov lymfóm. Podľa nemocnice Hospital Samaritano Barra bude v ďalšej liečbe pokračovať v domácom prostredí.

Skúsený tréner viedol Brazíliu aj na MS 2006, s národným tímom získal titul na Copa America 2004 a triumfoval aj na Pohári konfederácií 2005.

Na majstrovstvách sveta koučoval aj Kuvajt (1982), Spojené arabské emiráty (1990), Saudskú Arábiu (1998) a Juhoafrickú republiku (2010). Informovala agentúra AP.

Reprezentácie

Carlos Alberto Parreira
Carlos Alberto Parreira
Po troch mesiacoch v nemocnici prišla dobrá správa. Bývalý tréner Brazílie je doma
so 23:54
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