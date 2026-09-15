Návrat po 30 rokoch. Finále Ligy majstrov bude hostiť jeden z najslávnejších štadiónov

Camp Nou.
Camp Nou. (Autor: REUTERS)
ČTK|15. sep 2026 o 12:51
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Kandidátom bolo aj londýnske Wembley.

Finále futbalovej Ligy majstrov sa v roku 2029 uskutoční na zrekonštruovanom štadióne Camp Nou v Barcelone.

UEFA zároveň na webe potvrdila, že o rok skôr sa vyvrcholenie milionárskej súťaže bude konať v mníchovskej Allianz Arene.

Vlani hostila finále Budapešť, kde Paríž St. Germain obhájil trofej po úspešnom penaltovom rozstrele s Arsenalom. Na Camp Nou sa bude hrať o "ušatý" pohár po 30 rokoch.

V roku 1999 v pamätnom stretnutí Manchester United po obrate v závere zdolal 2:1 Bayern Mníchov.

UEFA dala Barcelone prednosť pred londýnskym Wembley. Camp Nou po rekonštrukcii pojme až 105 000 divákov. Na konci aktuálnej sezóny sa finále odohrá v Madride na štadióne Atlética.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Camp Nou.
    Camp Nou.
    Návrat po 30 rokoch. Finále Ligy majstrov bude hostiť jeden z najslávnejších štadiónov
    dnes 12:51
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