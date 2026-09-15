Návrat po 30 rokoch. Finále Ligy majstrov bude hostiť jeden z najslávnejších štadiónov

Finále futbalovej Ligy majstrov sa v roku 2029 uskutoční na zrekonštruovanom štadióne Camp Nou v Barcelone.
UEFA zároveň na webe potvrdila, že o rok skôr sa vyvrcholenie milionárskej súťaže bude konať v mníchovskej Allianz Arene.
Vlani hostila finále Budapešť, kde Paríž St. Germain obhájil trofej po úspešnom penaltovom rozstrele s Arsenalom. Na Camp Nou sa bude hrať o "ušatý" pohár po 30 rokoch.
V roku 1999 v pamätnom stretnutí Manchester United po obrate v závere zdolal 2:1 Bayern Mníchov.
UEFA dala Barcelone prednosť pred londýnskym Wembley. Camp Nou po rekonštrukcii pojme až 105 000 divákov. Na konci aktuálnej sezóny sa finále odohrá v Madride na štadióne Atlética.