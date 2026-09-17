Messiho vstup do španielskeho futbalu sa približuje. Jeho klub už má nového trénera

Javier Calleja
Javier Calleja (Autor: Carlos Ganga Galiana)
TASR|17. sep 2026 o 10:17
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Naposledy pôsobil v saudskom Al-Rijáde.

Španielsky druholigový futbalový klub Eldense, ktorého majoritným vlastníkom sa stane Lionel Messi, vymenoval za nového trénera Javiera Calleju.

Štyridsaťosemročný kouč podpísal s tímom zmluvu do júna 2028. Naposledy pôsobil v saudskom Al-Rijáde, no má skúsenosti s najvyššou španielskou súťažou.

Trénoval Alaves a Villarreal, ktorý dvakrát priviedol na piate miesto tabuľky. V druhej najvyššej súťaži pôsobil v Levante a Oviede.

Klub minulý týždeň informoval, že Messi sa stane jeho majoritným vlastníkom po tom, čo dosiahol dohodu s kolumbijskou investičnou skupinou TH o prevzatí stopercentného podielu akcií.

Zmluva stále podlieha povinnému schváleniu španielskej Vyššej športovej rady (CSD). Ak sa kúpa uskutoční, bude to pre Messiho prvýkrát, čo bude vlastniť profesionálny klub v Španielsku. V minulosti sa stal vlastníkom amatérskeho klubu z 5. ligy UE Cornella.

Tím CD Eldense v minulej sezóne postúpil do Segunda Division, v ktorej má po piatich zápasoch na konte päť bodov.

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