Debakel v Lige majstrov má dohru. Tréner francúzskeho klubu skončil vo funkcii

Fotografia zo zápasu Lens - Como.
Fotografia zo zápasu Lens - Como. (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
ČTK|10. nov 2026 o 19:15
ShareTweet0

Viedol tím v deviatich stretnutiach vo všetkých súťažiach.

Vedenie francúzskeho futbalového klubu RC Lens odvolalo Yannicka Cahuzaca z postu trénera.

Štyridsaťjedenročný kouč skončil vo funkcii necelý týždeň po domácom debakli 1:9 s Comom v Lige majstrov a dva dni po prehre 1:2 s Marseille v Ligue 1. 

Cahuzac sa ujal kormidla v Lens v polovici septembra, keď nahradil Nemca Dina Toppmöllera.

Ten prekvapujúco opustil post už po štyroch ligových kolách. Cahuzac viedol tím v deviatich stretnutiach vo všetkých súťažiach, v ktorých zaznamenal tri víťazstvá a šesť prehier. Lens patrí momentálne v ligovej tabuľke 11. priečka.

V štyroch zápasoch ligovej fázy Ligy majstrov získalo mužstvo tri body, keď zdolalo Slaviu Praha a okrem Coma prehralo ešte so Sportingom Lisabon a Clubom Bruggy.

V minulej sezóne Lens pod vedením Pierrea Sagea, súčasného trénera Crystal Palace, vyhralo Francúzsky pohár a v lige skončilo na druhom mieste za majstrovským Parížom Saint-Germain, pripomenula AFP.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Fotografia zo zápasu Lens - Como.
    Fotografia zo zápasu Lens - Como.
    Debakel v Lige majstrov má dohru. Tréner francúzskeho klubu skončil vo funkcii
    dnes 19:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Debakel v Lige majstrov má dohru. Tréner francúzskeho klubu skončil vo funkcii