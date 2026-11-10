Debakel v Lige majstrov má dohru. Tréner francúzskeho klubu skončil vo funkcii

Vedenie francúzskeho futbalového klubu RC Lens odvolalo Yannicka Cahuzaca z postu trénera.
Štyridsaťjedenročný kouč skončil vo funkcii necelý týždeň po domácom debakli 1:9 s Comom v Lige majstrov a dva dni po prehre 1:2 s Marseille v Ligue 1.
Cahuzac sa ujal kormidla v Lens v polovici septembra, keď nahradil Nemca Dina Toppmöllera.
Ten prekvapujúco opustil post už po štyroch ligových kolách. Cahuzac viedol tím v deviatich stretnutiach vo všetkých súťažiach, v ktorých zaznamenal tri víťazstvá a šesť prehier. Lens patrí momentálne v ligovej tabuľke 11. priečka.
V štyroch zápasoch ligovej fázy Ligy majstrov získalo mužstvo tri body, keď zdolalo Slaviu Praha a okrem Coma prehralo ešte so Sportingom Lisabon a Clubom Bruggy.
V minulej sezóne Lens pod vedením Pierrea Sagea, súčasného trénera Crystal Palace, vyhralo Francúzsky pohár a v lige skončilo na druhom mieste za majstrovským Parížom Saint-Germain, pripomenula AFP.