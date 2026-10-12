Cagliari s Obertom potrápilo Juventus. Tréner: Boli sme viac ako vyrovnaným súperom

Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom boli v 6. kole talianskej Serie A blízko k zisku skalpu Juventusu Turín.
Napriek remíze 1:1 figurujú v neúplnej tabuľke na štvrtom mieste zaručujúcom účasť v Lige majstrov.
Bod pre „starú dámu“ zachránil v 81. minúte francúzsky reprezentant Randal Kolo Muani. Obert hral do 84. minúty.
VIDEO: Zostrih zápasu Cagliari - Juventus
Cagliari viedlo od 20. minúty po presnom zásahu Daniela Maldiniho. Syn legendárneho obrancu Paola Maldiniho skóroval vo štvrtom zápase za sebou a dal si pekný darček k 25. narodeninám.
Tréner Cagliari Fabio Pisacane bol napriek strate dvoch bodov spokojný s predvedeným výkonom.
Najväčšou odmenou bol aplauz
„Domov odchádzam s ešte lepším pocitom ako v minulej sezóne, keď sme Juventus zdolali. Ukázali sme na trávniku kvalitu, boli sme silnému Juventusu viac ako vyrovnaným súperom.
Najväčšou odmenou bol aplauz našich fanúšikov na zaplnenom štadióne Unipol Domus. Pokiaľ ide o pozápasový incident s mojím trénerským náprotivkom Lucianom Spallettim, bol by som radšej, keby sa všetko skončilo priateľským objatím," uviedol Pisacane pre oficiálnu webovú stránku Cagliari.
Šéfa lavičky Sardínčanov potešili výkony mladých hráčov. „Yanis Massolin absolvoval debut za Cagliari a rozhodne nesklamal. Ukázal svoj talent.
Som presvedčený, že sa postupne bude ešte zlepšovať v práci s loptou. Ukazuje sa, že naša stratégia stavať na mladých hráčoch je správna.
Aj Daniel Maldini s Harrym Winksom sa prezentovali vo veľmi dobrom svetle. Sú to hráči, ktorí majú našu dôveru."
Obaja tréneri Pisacane i Spalletti videli po vzájomnej roztržke červené karty.
Medzi nami neprišlo k vážnemu konfliktu
„Nič také dramatické sa zasa nestalo. Povedal som Fabiovi po zápase, že jeho tím predvádza dobrý futbal a vie umne naťahovať čas, na čo zareagoval podráždene.
Opýtal sa ma zvýšeným hlasom, že ako to myslím so zdržiavaním hry.
Rozhodca nám následne obom ukázal červenú, ale medzi nami neprišlo k nejakému vážnemu konfliktu," povedal Spalletti pre akreditované médiá.