Africká konfederácia jednomyseľne podporila Infantina a víta ospravedlnenie FIFA

Africká futbalová konfederácia (CAF) vo štvrtok jednomyseľne potvrdila svoju podporu prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi po jeho neúspešnom pláne predať podiely na majstrovstvách sveta.
Prezident CAF Patrice Motsepe vo vyhlásení zverejnenom po stretnutí členov konfederácie uviedol, že CAF „víta a schvaľuje“ ospravedlnenie FIFA.
Infantino chcel predať 20-percentný podiel na budúcich ziskoch z MS súkromným investorom.
FIFA predložila kontroverzný plán s tvrdením, že by mohla získať až 4,2 miliardy dolárov na základe ocenenia novej komerčnej dcérskej spoločnosti s názvom FIFA Forward Enterprise (FFE) na 20 miliárd dolárov, ktorá by podľa návrhu organizovala podujatia ako MS a MS klubov.
Uviedla, že v prípade schválenia by projekt mohol na začiatku roka 2027 poskytnúť každej z 211 členských federácií FIFA jednorazovú platbu vo výške 20 miliónov dolárov a zvýšiť ich pridelené finančné prostriedky na cyklus 2027–2030 z 8 miliónov dolárov na 20 miliónov dolárov.
Tento krok nezapôsobil ako lákadlo, práve naopak, vyvolal búrlivú negatívnu reakciu. Európska futbalová únia (UEFA) pohrozila bojkotom svetového šampionátu, proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA, pričom sa k nim pridali aj severoamerická CONCACAF a Ázijská futbalová konfederácia.
Infantino po tlaku svoj plán stiahol a vzápätí zvolal stretnutie v Rabate. Na ňom sa vedenie FIFA ospravedlnilo, pričom prítomní členovia FIFA Infantina plne podporili.