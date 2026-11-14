ONLINE: FK Čadca - Spartak Trnava dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

FK Čadca - Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu.
FK Čadca - Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|14. nov 2026 o 10:00
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Sledujte spolu s nami online prenos z osemfinále Slovnaft Cupu: FK Čadca - Spartak Trnava.

Futbalisti  FK Čadca a Spartak Trnava dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/2027.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Čadca - Spartak Trnava (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, sobota, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
14.11.2026 o 13:00
Čadca
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Peter Ziemba – Matej Hrebeňár, Anton Hrenák.
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Slovnaft Cupu, keď sa proti sebe v rámci osemfinále postaví FK Čadca a FC Spartak Trnava.

Domáca Čadca dnes privíta zástupcu najvyššej slovenskej súťaže, keď svoju cestu v pohári odštartovala triumfom 7:0 proti TJ Kysučan Korňa. Následne si poradili aj MŠK Kysuckým Novým Mestom v pomere 3:1 a prekvapivo aj s TATRAN Prešovom jednoznačne 3:0.

Naopak Trnavčania kráčajú v súťaži bez výraznejšieho zaváhania, avšak bez výraznejších gólových rozdielov. Na úvod zdolali OŠK Trenčianske Stankovce 3:0, následne MŠK Púchov 3:1 a v poslednom kole PFK Piešťany 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
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    dnes 10:00
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