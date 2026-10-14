Ambiciózny treťoligista si žije pohárovú rozprávku. Tradičný klub ostal úplne v šoku

Nováčik III. ligy Stred FK Čadca je už medzi šestnástimi najlepšími mužstvami v Slovnaft Cupe.
Zverenci trénera Benjamína Vomáčku sa v 4. kole postarali o obrovské prekvapenie, keď vyradili Tatran Prešov, ktorý v minulej sezóne pôsobil ešte v najvyššej súťaži.
V pohárových súťažiach nie je až také nezvyčajné, že mužstvo z nižšej súťaže dokáže zvíťaziť nad súperom z vyššej triedy, Čadca však svojho súpera doslova prevalcovala: už po osemnástich minútach viedla 3:0 a napokon tento stav udržala až do konca.
Zaskočili favorita
„Vyšiel nám úvod. Od začiatku sme boli lepší, napadali nám tam góly. Celý prvý polčas bol pod našou taktovkou. Mali sme ešte aj ďalšie šance,“ vravel pre Sportnet tréner Čadce Benjamín Vomáčka.
Mužstvo prevzal v lete po tom, čo Čadca vyhrala IV. ligu Stred a vrátila sa do tretej ligy.
Aj v nej patrí k popredným tímom. Po desiatom kole je na 4. mieste tabuľky so ziskom 19 bodov za šesť výhier, jednu remízu a tri prehry, skóre má 26:13.
Nezastaviteľná je najmä v domácom prostredí, v piatich domácich zápasoch dala až 21 gólov.
O ofenzívnej sile Kysučanov sa veľmi rýchlo presvedčil aj exligista z východu. Čadca sa ujala vedenia už v 3. minúte gólom Mareka Ševčíka. O štyri minúty neskôr skóroval z pokutového kopu Patrik Lacko. V 18. minúte pridal ďalší presný zásah Tomáš Pantok.
„S prvým polčasom som maximálne spokojný. Myslím si, že sme týmto nástupom zaskočili Prešov,“ skonštatoval Vomáčka.
Zaslúžené víťazstvo
Na druhý polčas poslal Tatran na ihrisko štvoricu čerstvých hráčov. „My sme skôr hrali v bloku. Sme dobre trénovaný tím, ale vedeli sme, že v tom desivom tempu, aké sme nastolili prvých dvadsať-tridsať minút, nevydržíme hrať celý zápas,“ vravel tréner.
„Prešov si vytvoril územnú prevahu, ale do nejakých väčších šancí sa nedostal. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene,“ uviedol Vomáčka.
V základnej zostave Prešova bolo sedem zmien v porovnaní s predchádzajúcim ligovým zápasom proti Považskej Bystrici.
„Je to pohár, hrali sme tri dni po lige, takže je prirodzené, že tréneri prerotujú zostavy. Aj my sme v nej mali nejaké zmeny. Neviem, či nás Prešov podcenil, to si musia rozobrať oni,“ nechcel sa púšťať do špekulácií Vomáčka.
„Ja som rád, že sme k tomu pristúpili tak, ako sme pristúpili. Chlapci podali fantastický výkon, všetkých dvadsať hráčov, ktorí boli v nominácii, sa o to víťazstvo zaslúžili,“ vyzdvihol Vomáčka.
„Som presvedčený, že výsledky nám robí partia v kabíne a to, aký majú chlapci medzi sebou vzťah. Je to klišé, ale u nás naozaj platí, že jeden maká za všetkých. K tomu sa pridávajú nadštandardné individuálne výkony hráčov,“ prízvukoval kouč.
Na oslavy nie je čas
Prešov je najstarším futbalovým klubom na Slovensku. V minulej sezóne ešte hral najvyššiu súťaž. V aktuálnom ročníku sa mu však nedarí podľa predstáv, v MONACObet lige mu patrí ôsma priečka v tabuľke.
Pred zápasom nazval tréner Vomáčka Tatran „atraktívnym, ale hrateľným“ súperom. Jeho slová sa potvrdili.
V pracovný deň prišlo na zápas podľa oficiálneho zápisu 1214 divákov, postupne prichádzali aj v priebehu stretnutia, takže ich konečný počet mohol byť okolo 1500.
„Pred súperom sme mali rešpekt, nie strach. Vstúpili sme do zápasu výborne, ako už viackrát v tejto sezóne. V niektorých tých zápasoch sme však po takýchto vstupoch nevedeli dať gól, tentoraz nám to vyšlo aj gólovo,“ zhodnotil zápas Vomáčka.
Čadca sa dostala do osemfinále pohára prvý raz v histórii. V sezóne 2014/15, premiérovej v rozšírenom formáte, Čadca tiež ako treťoligista takisto bola v šestnásťfinále, prehrala v ňom s druholigovou Šaľou 1:3.
Predtým sa viackrát dostala medzi najlepších 32 tímov, vtedy to vzhľadom na počet účastníkov ešte bolo jednoduchšie. Ďalej však nikdy nešla.
Medzi najlepších 16 tímov pohára sa prebojovala až teraz.
„Po zápase som pogratuloval chlapcom, ale pripomenul som im, že už v nedeľu nás čaká ťažký zápas vo Fiľakove, kde hráme o tretie miesto tabuľky. Na dlhé oslavy tak nie je čas,“ poznamenal tréner Čadce.
Incident hodili za hlavu
Minulý víkend sa klub stal stredobodom pozornosti na celom Slovensku, keďže na konci zápasu Čadca – Rimavská Sobota došlo k fyzickej potýčke medzi hráčom hostí a domácim usporiadateľom. Videá z incidentu obleteli internet.
„Nebolo to príjemné. Čakáme na vyjadrenie disciplinárnej komisie, ale ja trvám na tom, že spúšťačom tej situácie bol hráč hostí číslo sedem. Také veci do futbalu nepatria,“ podčiarkol Vomáčka.
Jeho tím sa však sústredil len na pohárový zápas. „Naši hráči udržali nervy aj počas tej šarvátky. Celé sme to hodili za hlavu a sústredili sme sa na stretnutie s Prešovom,“ doplnil.
Úradný hrací termín 5. kola Slovnaft Cupu pripadá na 4. novembra, dvojice sa budú žrebovať. „V klube panuje taký názor, že by bolo pekné, ak by sme dostali Slovan. Ja mám iné prianie, ale to si nechám pre seba,“ poznamenal s úsmevom Vomáčka, ktorý v minulosti pôsobil v Žiline.
„Žijeme si pohárovú rozprávku a sme radi, že sme si ju predĺžili. V tejto fáze je pre nás každý súper atraktívny, ale samozrejme, ak by sme hrali so Slovanom, bol by to megasviatok pre celé Kysuce,“ skonštatoval.
Galéria? Skôr tragédia!
Pre Prešov je vypadnutie s treťoligistom poriadnou blamážou. Tréner Roman Pivarník sa zatiaľ k prehre nevyjadril.
Na oficiálnych klubových profiloch na sociálnych sieťach sa objavila iba fotogaléria zo zápasu.
Frustrovaní fanúšikovia v komentároch dávali najavo svoje sklamanie. „Galéria? Skôr tragédia!“ znela jedna z najčastejších reakcií.
„Z toho treba urobiť plagáty do Klubovej izby hanby. Hneď vedľa tých zo zápasu s Košicami 1:4,“ napísal jeden nespokojný fanúšik.
Tatran aj pred tromi rokmi vypadol z pohára po prehre s treťoligistom. Vtedy mu v 3. kole vystavila stopku Snina, ktorá zvíťazila 1:0.