ONLINE: MFK Bytča - FC Tatran Prešov dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 14. kolo)

Futbalisti MFK Bytča a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 14. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Bytča - FC Tatran Prešov (II. liga, MONACObet liga, 14. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
24.10.2026 o 14:30
14. kolo
Bytča
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Malárik – Hancko, Zemko..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 14. kola MONACObet ligy medzi MFK Bytča a FC TATRAN Prešov. Stretnutie prinesieme cez zmeny stavov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
13
9
3
1
23:9
30
R
R
R
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
13
9
2
2
25:15
29
R
R
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
13
7
2
4
21:16
23
R
V
V
P
P
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
13
7
2
4
26:23
23
P
R
V
V
P
5
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
13
7
1
5
20:20
22
V
V
P
V
V
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
6
3
4
17:14
21
R
P
V
R
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
5
3
29:17
20
R
V
R
V
R
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
5
4
4
18:14
19
V
P
V
V
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
5
4
4
18:19
19
R
R
V
R
P
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
4
4
5
19:17
16
R
V
V
R
P
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
4
5
18:20
16
P
V
P
P
P
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
3
4
6
14:16
13
P
P
R
P
R
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
13
3
3
7
16:21
12
R
P
R
P
V
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
13
3
2
8
9:20
11
V
P
P
R
R
15
MFK BytčaMFK Bytča
13
3
0
10
14:33
9
P
V
P
P
V
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
13
1
3
9
9:22
6
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body