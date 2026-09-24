Zákaz alkoholu na tribúnach je podľa premiéra zastaraný: Futbal bol úplne iný

Britský premiér Andy Burnham vo štvrtok vyhlásil, že zákaz konzumácie alkoholu pre anglických futbalových fanúšikov na tribúnach počas zápasov je zastaraný, diskriminačný a mal by sa zrušiť.
Podľa neho je nespravodlivé takéto vyčlenenie futbalových fanúšikov, zatiaľ čo priaznivci iných športov môžu pri sledovaní svojich tímov piť alkohol.
Zákaz zaviedli v 80. rokoch minulého storočia, keď krajina zaznamenala vrchol vyčíňania futbalových chuligánov, a vzťahuje sa na päť najvyšších úrovní anglického futbalu.
Podľa Burnhama, ktorý je fanúšik Evertonu, však išlo o opatrenie z „éry, keď bol futbal úplne iný“.
Asociácia futbalových fanúšikov v Anglicku (FSA) privítala slová premiéra a poukázala na to, že v ženskom futbale sa už uskutočnili úspešné pilotné projekty umožňujúce konzumáciu alkoholu na tribúnach.
Policajní predstavitelia však varovali, že robiť zmeny bez náležitej konzultácie s policajnými zbormi by bolo „mimoriadne unáhlené“.
„Nemyslím si, že je fér takýmto spôsobom vyčleňovať futbalových fanúšikov, a na túto skutočnosť som aj poukázal.
Som presvedčený, že existujú dôvody na odstránenie tejto diskriminácie. Dá sa to urobiť rôznymi spôsobmi, možno aj na skúšobnej báze.
Nehodlám však ustúpiť od názoru, ktorý zastávam už dlho. Nepovažujem za spravodlivé, aby sa s priaznivcami jedného športu zaobchádzalo inak než s ostatnými,“ citovala Burnhama agentúra dpa.